Nebeneinkünfte: Vertrauen durch Transparenz

Angesichts derart verwinkelter oder unergiebiger Suchen wollte man in Rheinland-Pfalz nun Abhilfe schaffen: eine Folge der so genannten "Thüga-Affäre". Die Gruppe gehörte zeitweilig zu der E.ON-Tochter "E.ON Ruhrgas" , wurde später rekommunalisiert, und weiterveräußert an mehrere Stadtwerke-Gruppen in Frankfurt, Nürnberg oder die "Kom9" in Freiburg. In den Zeiten des Umbruchs schien untergegangen zu sein, dass sechs Bürgermeister aus Rheinland-Pfalz, die ihre jeweiligen Stadtwerke im Beirat oder Aufsichtsrat des Kommunalkonzerns vertraten, die dafür erhaltenen Vergütungen als private Nebeneinnahmen behalten hatten, statt sie an die Stadtkasse abzuführen.

Das hätten sie laut Ablieferungspflichten aber tun müssen. Nach Recherchen des Südwestrundfunks (SWR), der die Affäre im Juli 2019 ins Rollen brachte, kassierten so sechs der neun Thüga-Beiräte aus Rheinland-Pfalz insgesamt mindestens 220.000 Euro ab, die eigentlich den Kommunen gehörten. Am meisten profitiert hatte diesen Recherchen zufolge der frühere Koblenzer Oberbürgermeister mit mehr als 130.000 Euro. Das führte in Mainz zu einer Neuregelung der Transparenz-Richtlinien. Nun müssen einmal im Jahr die Zahlen offen gelegt werden.