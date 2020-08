Grüner Wasserstoff: Ein Schwabe für Mali

Spätestens zu diesem Zeitpunkt erscheint die Beiratstätigkeit von Joachim Pfeiffer bei Hydroma, das in großem Maßstab Wasserstoff an Deutschland liefern will, in einem neuen Licht. Für die Defossilisierung der Sektoren Mobilität, Industrie und Energie würden sehr große Mengen an Wasserstoff benötigt, die langfristig zu einem Großteil nur durch Importe gedeckt werden können, es gelte, "internationale Ansätze und Projekte zu verfolgen sowie globale Wasserstoff-Partnerschaften zu etablieren", sagt Pfeiffer auf Kontext-Anfrage. Dabei seien die Stabilisierung und Herstellung von Sicherheit mit Unterstützung der Bundeswehr wie in Mali eine Seite der Medaille. Investitionen in Erneuerbare Energien, Elektrolyse im industriellen Maßstab sowie die Nutzung möglicher Potenziale des weißen Wasserstoffs seien die andere Seite. "Dies zu unterstützen ist meine Motivation für die Mitwirkung im Beirat (Anmerk. d. Red: von Hydroma Inc.). Interessenkonflikte sehe ich hier nicht, im Gegenteil. Es kann eine Win-Win-Situation für Deutschland, Europa sowie Nord- und Westafrika entstehen", betont er.

"Einen möglichen Vorwurf der Intransparenz weise ich entschieden zurück", sagt Pfeiffer gegenüber Kontext und verweist darauf, dass er seine Beiratstätigkeit am 27. Januar 2020 dem Präsidenten des Deutschen Bundestages regelkonform angezeigt und öffentlich gemacht hat. Nach diesen Regeln würden Einkünfte für Tätigkeiten in zehn Stufen (1-10) veröffentlicht, so Pfeiffer weiter. "Damit können Sie die Vergütung der Beiratstätigkeit entsprechend einordnen", ergänzt er. Doch gerade das ist nicht möglich. Die Angabe der Einkünfte der Hydroma-Tätigkeit fehlt auf Pfeiffers Abgeordnetenseite.

Lobbycontrol ist skeptisch

Laut den Verhaltensregeln für Abgeordnete müssen jedoch alle Zuwendungen, die monatlich mehr als 1.000 Euro oder jährlich 10.000 Euro betragen, bei der Bundestagsverwaltung angezeigt werden. "Die Fülle der Nebentätigkeiten von Herrn Pfeiffer ist erstaunlich. Dass er diese fast ausnahmslos ehrenamtlich oder nur gegen eine Vergütung unterhalb der Meldeschwelle erbringt, erscheint unwahrscheinlich", wundert sich Annette Sawatzki von Lobbycontrol. Eine Prüfung der Angaben durch die Bundestagsverwaltung erscheine in diesem Fall angebracht, ergänzt sie.

Angesprochen auf den zweifelhaften Leumund des Hydroma-Präsidenten Diallo antwortete Pfeiffer, dass ihm darüber nichts bekannt sei und er dies derzeit nicht kommentieren wolle. "Allerdings werde ich dies zum Anlass nehmen, dem Sachverhalt vollumfänglich nachzugehen und ihn in aller Konsequenz prüfen zu lassen", versprach er gegenüber Kontext.

Hydroma Inc. ließ eine Kontext-Anfrage zur Beiratstätigkeit des schwäbischen Bundestagsabgeordneten und deren Vergütung unbeantwortet.