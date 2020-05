Wir helfen gern

Besonders ärgert Schick, der inzwischen als Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende für eine nachhaltigere und stabilere Börsenwelt streitet, dass der Regierungschef in Baden-Württemberg offenbar "nicht einmal vernünftige Bedingungen an ein so zweifelhaftes Instrument knüpfen" will. Stichwort Boni und Dividenden ohne Auflagen. So werde riskiert, "dass staatliche Gelder nicht für die Stabilisierung des Unternehmens genutzt werden, sondern an Spitzenverdiener durchgereicht werden" – was "das Motto, Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren, auf die Spitze" treibe.

Laut Schick sollte der Staat – "eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit" – bei Subventionsempfängern "sicherstellen, dass die Gelder nicht in Schattenfinanzzentren fließen und über Gewinnverlagerungen der deutsche Fiskus ausgetrickst wird". Aber auch hier vermisst er entsprechende Weichenstellungen. Eine neue Abwrackprämie hält der Finanzexperte nach den bisherigen Erfahrungen mit dem Instrument für grundsätzlich falsch. Zumal die Alternativen auf dem Tisch lägen: Notwendig sei ein Investitionsprogramm, das dafür sorge, unsere Industrie wirklich nachhaltig aufzustellen. Die Klimakrise müsse viel stärker mitgedacht werden. Wir bräuchten bessere Stromnetze, besser gedämmte Häuser und einen besseren ÖPNV. Mehr Geld für nachhaltige Konversionen oder Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Mobilität. All das wäre besser, bilanziert Schick, "als eine weitere staatliche Subventionierung von Spritfressern."

Sanktionen gegen Lebensgefährdung

Er ist der "geistige Vater der weitgehend autofreien Wiener Innenstadt", hat das "Manager Magazin" einmal über den Verkehrswissenschaftler Hermann Knoflacher geschrieben. In der österreichischen Hauptstadt sind längst mehr Verkehrsteilnehmer öffentlich (39 Prozent) unterwegs als mit dem Auto (27 Prozent; in der Region Stuttgart: 54 Prozent). Fast jeder Dritte in Wien geht zu Fuß, die Jahreskarte für den ÖPNV ist für einen Euro pro Tag zu haben.

Das Auto vergleicht Knoflacher – ganz unabhängig von Corona und bereits seit Jahren – mit einem Virus, das dem Verstand nicht besonders gut tut. Der Vorschlag einer Kaufprämie für den motorisierten Individualverkehr zeige ihm das "schreckliche Ausmaß der zerstörenden Wirkung auf die höheren evolutionären Leistungen der Menschen, wie das Begreifen von Handlung und Wirkung, Verantwortung, Empathie für die Mitwelt".