Die Autoindustrie regiert durch

Macht der elektrisch betriebene Pkw da überhaupt noch Sinn?

Jede Technologie hat Vor- und Nachteile. Kobalt und Lithium sind die zu lösenden Themen der Elektromobilität – Erdöl und Erdgas das zu lösende Thema der Verbrennermotoren. Alle neutralen Studien zeigen aber - selbst bei dem aktuell hohen Kohlestromanteil - die eindeutigen Vorteile für die Eletromobilität. Der ökologische Rucksack von Diesel- und Benzin-Pkws ist deutlich schwerer: Umweltbelastung durch die Ölförderung, Ölpipelines, Raffinerien, aber auch viele seltene oder problematische Metalle und Beschichtungen werden gern unterschlagen, wenn sehr plakativ auf die Belastung rund um Kobalt aus dem Kongo verwiesen wird. Beim Merkel-Gipfel fordert nun die Autoindustrie einen Fall-Back und finanzielle Förderung von 3.000 Euro für beliebig spritdurstige Diesel-SUVs. Hoffentlich widersteht die Bundesregierung dem Druck und verweigert BMW, Daimler und VW weitere Kaufprämien. Diese würden nicht nur allen Verpflichtungen zum Klimaschutz zuwiderlaufen, sondern die Automobilindustrie in eine gänzlich falsche Richtung lenken. Dies wäre ein Danaergeschenk, um nochmal ein paar Monate oder Jahre Produkte zu produzieren, die die Welt nicht braucht. Die Politik sollte sich überlegen: Wie kann ich der Industrie klarmachen, diese Krise als Chance zu betrachten, und sie dazu bewegen, noch schneller aus dem Verbrenner auszusteigen.

Dividenden aus Steuermitteln sind aber vom Tisch?

Die Diskussion über einen Verzicht auf Dividendenzahlungen bei gleichzeitig Milliarden Kaufprämie halte ich für ein durchsichtiges Manöver, der Industrie ein "Opfer" abzuringen und dann Milliarden an Steuermitteln zu erhalten. Ich halte Kaufprämien sowieso für das falsche Instrument. Warum keine Kaufprämien bei Büchern, warum kein Jahresticket für den ÖPNV?

Aber Dieselöl ist immer noch steuerbegünstigt?

Wir haben an vielen Stellen Fehlallokationen in der Gesetzgebung, besonders ärgerlich die jährlich rund acht Milliarden Euro Subvention bei der Dieselbesteuerung. Ich mache mir persönlich große Sorgen um den Fortbestand der Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie. Diese Fehlsteuerung hin zu spritdurstigen Monster-SUVs hat dazu geführt, dass heute Tesla einen höheren Börsenwert hat als Daimler, Volkswagen und BMW zusammen. Das ist keine Blase, sondern eine vorsichtige Bewertung dessen, was sich in den nächsten Jahren noch einmal verstärken wird.

Was sagt Daimler dazu?

Ich habe vor einem Dreivierteljahr Herrn Källenius die Frage gestellt, ob er schon mal in einem Tesla Model 3 saß. Er zögerte mehrere Sekunden und sagte dann ja, mehrfach. Meine Antwort: Sie haben sieben Jahre Rückstand: in der Architektur, in der Software, in der künstlichen Intelligenz, die dort jetzt in über einer Million Fahrzeuge ununterbrochen neue Daten sammelt. Und der vergrößert sich von Tag zu Tag. Die alte Technik weiter zu perfektionieren, das erinnert mich an die Endphase der Dampflokomotive, als es schon Elektroloks gab, und an den verzweifelten Versuch der Gewerkschafter, den Heizer als Arbeitsplatz zu erhalten.

Kommen wir zu Stuttgart: Ausgerechnet Umweltminister Franz Untersteller hat Ende März gesagt, mit dem Rückgang des Verkehrsaufkommens infolge der Corona-Krise sei das Thema der Fahrverbote am Neckartor "abgehakt".

Wir sehen in Stuttgart ganz nüchtern, wer regiert. Es sind nicht die Diesel-Grünen in der Staatskanzlei, sondern die Chefs von Daimler, VW und Bosch. Tatsächlich ist es im Ländle irrelevant, welche Partei die Regierung stellt. Die Autokonzerne regieren hier durch. Kretschmann hat anfangs ja mal gesagt, jedes Auto weniger auf der Straße sei gut für die Umwelt. Er wurde auf die Knie gezwungen und Daimler hat ihm bis heute nicht erlaubt, wieder aufzustehen und mit durchgestrecktem Rücken der Automobilindustrie entgegenzutreten.