Grün und Schwarz vor der Landtagswahl: Zehn Monate Wahlkampf

Cem Özdemir jedenfalls sagt, er wolle kein Erbe antreten. In Baden-Württemberg gebe es schließlich keine Thronfolge, ihm sei die Hinterlassenschaft Auftrag. Er möchte, wie er sagt, ein eigenes Kapitel schreiben und "unsere gemeinsame Heimat lebenswert halten und lebenswert machen". Manchmal klingen die beiden Spitzenkandidaten durchaus ähnlich, vor allem, wenn die landespolitische Präzision fehlt. Der Grüne sagt zum Beispiel nicht, wie genau er ernsthaft dafür sorgen will, dass bei Kitas und Ganztagsschulen nicht gespart wird. Und der Schwarze mit seinem Hang zu pathetischen Allgemeinplätzen macht offene Fragen sogar zu einer Art Markenzeichen. Ein Beispiel von vielen: Hagel will zwar mit klarem Kompass Entscheidungen treffen ("Leute, wir müssen es jetzt halt einfach machen"), behält aber das Was und Warum vorerst lieber für sich.

Der kooperative Umgang hat nicht lange gehalten

Deutliche Unterschiede sind dagegen in der Herangehensweise ans Fußvolk erkennbar. Kretschmann höchstpersönlich hatte rund um seinen 60. Geburtstag – also vor 17 Jahren und lange vor dem ersten grün-schwarzen Bündnis in Baden-Württemberg – mit den beiden Festrednern, dem damaligen CDU-Finanzminister Gerhard Stratthaus und dem Deutsch-Franzosen Daniel Cohn-Bendit, das Schlagwort von der Komplementär-Koalition erfunden. Die Idee, sich ohne inhaltliche Schnittmengen gegenseitig zu ergänzen, sollte neue Konstellationen zwischen den Parteien ermöglichen, kam aber erst acht Jahre später zum Zuge: Wegen der Schwäche der SPD folgte 2016 auf Grün-Rot Grün-Schwarz. 2021, als die Koalition in Verlängerung ging, sollte jedoch alles anders und ein neuer kooperativer Umgang gepflegt werden. Konkreter Ausdruck war das Versprechen im Koalitionsvertrag, dass es die bis dahin geübte Enthaltung im Bundesrat bei unlösbarer Uneinigkeit in einer Sachfrage "nur noch in Ausnahmefällen geben soll". Was gutes Klima und Vertrauensbildung zwischen den Partnern bewirken sollte, wurde alsbald ad acta gelegt, weil zu viele Differenzen in Sachfragen nicht auszuräumen waren.