Manuel Hagel: "Eigentlich ein witziger Kerl"

Ein Grund dafür ist dieser Politikstil des Autoscooter-Fahrers: eine Forderung, eine Idee, einen Plan anstoßen und dann gleich das Weite suchen, statt die inhaltliche Auseinandersetzung offensiv und erkennbar zu führen, nicht zuletzt, um die eigenen Argumente zu schärfen. Der Schuldenbremse hat er auf diese Weise "eine Art Ewigkeitsgarantie" ausgestellt, der Asylpolitik wollte er eine "180-Grad-Wende" in Richtung Abschottung verpassen, obwohl er immer wieder die CDU als "die Partei des christlichen Menschenbildes", beschreibt, eines Bildes, das "Orientierung ist und DNA für unsere Politik". Weitreichend ebenfalls seine Idee von der Umwälzung der hiesigen Verwaltungsstrukturen. Mindestens zwei der fünf Ebenen könnten weg, sagte er im vergangenen November, nur mal so und ohne dranzubleiben. Auch beim Verlangen nach einer Reform des Länderfinanzausgleichs – gemeinsam mit Markus Söder (CSU) und Boris Rhein (CDU) – müsste er liefern, wenn er nicht als Spruchbeutel dastehen will.

Im Netz wird tagtäglich vieles aus der realen Welt noch einmal aufbereitet: die Vor-Ort-Besuche, die Reden, die Sprüche, selbst die weniger geglückten wie kürzlich beim Hotel- und Gaststättenverband auf dem Stuttgarter Frühlingsfest zum Thema Bürokratieabbau: "Schnitzel und Bier statt Büro und Papier." Manches klingt großspurig und wird doch recycelt, etwa, wenn er erst dem neuen Bundeskanzler und dann Papst Leo "Gottes Geleit" wünscht. Gegenüber der AfD zeigt er öffentlich Kante: Beim Landesparteitag im April 2024 titulierte er AfD-Politiker als "Freaks" und "Vaterlandsverräter", die das Land und den Rechtsstaat etwa mit Fake News unterwandern. Gern stilisiert sich Hagel, in Weiß kürzlich zu Beginn eines Wochenendes, als Werbeträger für hochwertige Burger ("Best bad food in town"), als ChatGPT-Action-Figur, als VfB-Fan, als Jäger mit der eher ungewöhnlichen Botschaft, dass der Mittag seines Geburtstags am 1. Mai der Familie gehört, weil er morgens und abends am Tag der beginnenden Bock-Jagd so gern im Wald ist.

Lieblingsthema Staatsumbau

Auftritte dieser Art lassen sich ändern, um dem Image eines kompetenten Spitzenpolitikers und dem Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten gerecht zu werden. Äußeren Einflüssen dagegen wird er ausgesetzt sein, ausgerechnet er, dem ein ausgeprägter Hang zur Message Control nachgesagt wird. Zum Beispiel wenn es in Berlin nicht so läuft wie erhofft. Die versprochene Senkung der Körperschaftssteuer kommt erst 2028, der Soli wird gar nicht abgeschafft. Bei Hagels Leib- und Magenthemen Bürokratieabbau und Staatsumbau werden rasche Erfolge ebenfalls schwer zu realisieren sein. Die Arbeitsgruppe zur Digitalisierung hat er für die Union in den Koalitionsverhandlungen sogar geleitet. Das neue Ministerium muss allerdings erst einmal richtig sortiert sein, bis es die höchst komplizierte Arbeit in ein paar Monaten angehen kann.