"Physik Instrumente" in Karlsruhe: Weniger Lohn für Frauen

PI in Zahlen

Laut dem Konzernabschluss hat "Physik Instrumente" mit allen Tochterunternehmen 2022 einen Gewinn von rund 30,4 Millionen Euro erzielt (2021: rund 44 Millionen Euro, 2020: knapp 26 Millionen Euro). Die Lohnkosten werden für 2021 auf rund 81 Millionen Euro beziffert (2020: knapp 71 Millionen Euro). 2021 machte der Konzern den Großteil seines Umsatzes von rund 250 Millionen Euro an den drei Produktionsstandorten in Deutschland: in Karlsruhe 117 Millionen Euro, in Lederhose (Thüringen) 43 Millionen Euro, in Eschbach bei Freiburg 32 Millionen Euro. Das macht in der Summe 192 Millionen Euro. Der Rest entfiel auf Standorte in Israel, USA, China und Japan. Eine Verlagerung der Produktion, die manche Mitarbeitende jetzt befürchten, dürfte damit kaum machbar sein. Seit 2021 ist PI gewachsen: Mittlerweile gibt es vier Produktionsstandorte in Deutschland und fünf im Ausland. (al)