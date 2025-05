Energiewende in Baden-Württemberg: Zwischen Anspruch und Anschluss

Besonders intensiv plant derzeit die EnBW an neuen Gaskraftwerken. Das Gaskraftwerk in Stuttgart wurde schon in Betrieb genommen, neue Kraftwerke in Altbach/Deizisau und Heilbronn sollen bis 2026 ans Netz gehen und in Karlsruhe befürwortete jüngst der Gemeinderat die Pläne für ein neues Gaskraftwerk. Die EnBW investiert allein in Stuttgart, Altbach/Deizisau und Heilbronn 1,6 Milliarden Euro, um in den kommenden Jahren Gas zu 1,6 Gigawatt Strom zu verbrennen. Dies gehe allerdings nicht ohne staatliche Förderung, da sich "solche Backup-Gaskraftwerke rein aus den Erlösen am Strommarkt heraus nicht rechnen würden", stellt die EnBW auf Kontext-Anfrage klar. Die Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne) sieht dabei gegenüber Kontext die Regierung in Berlin in der Pflicht. "Die neue Bundesregierung muss jetzt schnellstmöglich das eigentlich längst fertige Kraftwerkssicherheitsgesetz verabschieden. Daran hängen die Ausschreibungen für Reservekraftwerke, die vor allem im Südwesten gebaut werden sollten."

Neue Abhängigkeiten

Die Gaskraftwerke sollen "baldmöglichst auf Wasserstoff umgestellt werden", wünscht sich Walker. Doch noch wagt sie keine Prognose abzugeben, wann Wasserstoff für die Energieerzeugung zur Verfügung stehen könnte. Die EnBW rechnet frühestens für "Mitte bis Ende der 2030er-Jahre" damit, dass ihre neuen Kraftwerke von Gas auf Wasserstoff umgestellt werden könnten.

Auch wenn Erzeugung, Transport und Speicherung von grünem Wasserstoff eines Tages gelöst sind – die Frage bleibt, wofür er überhaupt eingesetzt werden soll. Für die dezentrale Wärmeversorgung werde Wasserstoff nicht wirtschaftlich nutzbar sein und auch in der Fernwärme bestenfalls als "flexibles Backup", heißt es von Walkers Ministerium. Zu hoch sei alleine schon der Wasserstoffbedarf der Chemie- und Zementindustrie sowie in der Metallverarbeitung, die auf Hochtemperaturwärme angewiesen sind und kaum erneuerbare Alternativen haben.

Fest steht: Baden-Württemberg wird beim Wasserstoff auf andere angewiesen sein – ohne Importe geht es nicht. Anfang April reiste Walker daher in den Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate, um mögliche Wasserstoffimporte und Kooperationsmodelle für Baden-Württembergs Industrie auszuloten. Bis dahin wird die EnBW aber auch besonders umweltschädliches Frackinggas aus Louisiana für die neuen Kraftwerke nutzen. Die Landesregierung möchte die Geschäftspolitik der landeseigenen EnBW nicht kommentieren. Doch Walker wirbt nicht nur aus klimapolitischen Gründen für mehr Unabhängigkeit in der Energieversorgung. "Gas birgt unkalkulierbare Kostenrisiken. In naher Zukunft könnte uns neben Putin auch Trump mit Gas erpressen."

Baden-Württemberg hat sich viel vorgenommen – doch beim Blick auf Wind, Wärme und Verkehr wird klar: Die Energiewende hinkt den eigenen Ansprüchen hinterher. Neue Gaskraftwerke sollen retten, was zu spät in Gang kam. Doch ohne Tempo, klare Prioritäten und politischen Mut wird aus der Brücke schnell ein Betonklotz am Bein der Klimaziele.