Gas-Lobby: Feindbild Wärmepumpe

Glaubt man "Bild" & Co., dann taugt alles von Habeck nichts. Wärmepumpen seien unbezahlbar, würden zu Blackouts führen und in strammen Wintern ohnehin versagen, suggerieren Schlagzeilen. Dass die Technik gerade in kalten Ländern boomt, ging dabei unter. Laut europäischem Wärmepumpen-Verband (EHPA) sind allein in Norwegen 1,4 Millionen Geräte installiert. Von 1.000 Haushalten heizen dort 604 damit, der Spitzenwert in Europa. Der Grund: Zum einen subventionierte die norwegische Regierung den Einbau, zum anderen besteuerte sie fossile Energie hoch und verbot ab 2020 Ölkessel. Ähnlich ist die Durchdringung in Schweden (427/1.000) und Finnland (408/1.000).

FDP propagiert Wasserstoff trotz ungelöster Probleme

In Deutschland dagegen schlug sich mit der FDP ausgerechnet eine Ampel-Partei auf die Seite der Wärmepumpen-Gegner vom Boulevard. Mit ähnlichen Argumenten wie zuvor bereits im Streit um das Verbrenner-Aus. "Pauschale Verbote halte ich für falsch – stattdessen sollten wir technologieoffen bleiben und dafür sorgen, dass auch klassische Heizungen in Zukunft klimaneutral betrieben werden können", so Christian Dürr, Chef der FDP-Bundestagsfraktion. Im Wechselspiel mit "Bild" und "Die Welt" brachten die Liberalen Wasserstoff als Alternative ins Spiel, stets im Kontext mit der vorhandenen Gasinfrastruktur. Diese könne künftig auch klimaneutral genutzt werden, etwa über Hybridheizungen und den Einsatz von Wasserstoff, sagte der bau- und wohnungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Daniel Föst: "Diese Innovationen auszubremsen, wäre der falsche Weg." Dürr ergänzte: "Wir haben eine halbe Million Kilometer Gasleitungen, die können wir nicht verrotten lassen."