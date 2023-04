E-Fuels: Die Luft ist raus beim Porsche-Kunstsprit

Daneben gelten E-Fuels als untauglich für eine Verkehrswende in Deutschland. Extremer Energiebedarf bei Herstellung, geringe Verfügbarkeit sowie hoher Preis sprächen dagegen, sagen Forscher wie Ökonomen – und raten, auf batterieelektrische Fahrzeuge zu setzen. Eingesetzt werden sollten sie nur, wo Elektrifizierung schwer oder nicht möglich ist, etwa im Luftverkehr (siehe Kasten).

Dessen ungeachtet trommelt hierzulande die FDP seit Monaten für E-Fuels. Unter dem Schlagwort Technologieoffenheit stellten die Liberalen zuletzt das bereits beschlossene Verbrenner-Aus in der EU ab 2035 in Frage. Bundesfinanzminister und Porsche-Fan Christian Lindner sowie Verkehrsminister Volker Wissing argumentierten auch mit Verweis auf Haru Oni, dass Verbrenner mit E-Fuels betankt eine goldene Zukunft haben. Steuergeschenke sollen den Kunstsprit wettbewerbsfähig machen, kündigte Lindner bereits an. Das scheint auch notwendig. Derzeit kostet ein Liter chilenisches E-Fuel stolze 9,65 Euro, wie Youtuber Jobe aufgeregt in seinem Video erzählt.

Nicht genug Biomasse für Kohlenstoffabscheidung

Trotzdem beklatschten im vergangenen Dezember der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Christoph Reisinger, Chefredakteur der "Stuttgarter Nachrichten", die Inbetriebnahme von Haru Oni. Beide waren einer Porsche-Einladung ans Ende der Welt gefolgt. Von der Betreiberfirma HIF Global wurde Hermann in Pressesendungen mit lobenden Worten zitiert. Reisinger übersandte einen wohlwollenden Bericht ("Porsche setzt Meilenstein für E-Fuels") ins Stuttgarter Pressehaus.

Nachdem Kontext kritisch über seinen Auftritt in Südchile berichtet hatte, konnte der Verkehrsminister in einem Interview seine Argumente nochmals darlegen. Dass in Haru Oni recyceltes Kohlendioxid verwendet wird, erwähnte er dabei nicht. Hatten die Gastgeber es verschwiegen? "Bei der Inbetriebnahmefeier wurde von HIF – auch gegenüber Journalistinnen und Journalisten – kommuniziert, dass in der ersten Pilotphase noch keine DAC-Anlage vorhanden sei. Derzeit werde 'grünes' biogenes CO2 verwendet", antwortet Hermann heute auf Kontext-Anfrage. Dies bestätigt auch HIF Global auf Nachfrage. Man untersuche für die Pilotanlage gerade, ob biogenes COs oder die DAC Technologie von Baker Hughes kostengünstiger regulatorische Vorgaben erfülle.

Was neue Fragen aufwirft. So entsteht biogenes CO2, indem Biomasse von Mikroorganismen zersetzt wird. Im industriellen Maßstab geschieht dies in Bioethanol- und Biogas-Anlagen. Als Ausgangsstoff eignen sich unter anderem nachwachsende Rohstoffe wie Mais oder Gerste. Außerdem werden auch Rest- und Abfallstoffe eingesetzt. An der dünnbesiedelten und klimatisch kalten Südspitze Chiles wächst allerdings nicht ausreichend Biomasse für eine nennenswerte Kohlenstoffabscheidung. Dafür gibt es umso mehr fossile Energiegewinnung und -verarbeitung mit reichlich CO2-Emissionen. So fördert der chilenische Mineralölkonzern ENAP in der Region an Land wie von Meeresplattformen Erdöl und betreibt nahe Punta Arenas Mineralölraffinerie. Das staatliche Unternehmen ist Projektpartner von Haru Oni. Beim industriellen Hochlauf der E-Fuels-Produktion in einer neuen Anlage werde auch in Erwägung gezogen, CO2 industriellen Ursprungs zur Synthese zu verwenden, so eine Sprecherin von HIF Global.

Kontext fragte auch Porsche detailliert nach der Klimaverträglichkeit ihres E-Fuels. Ein Sprecher des Konzerns übersandte statt Antworten einen Link auf einen Newsroom-Beitrag, in dem der Synthesesprit aus Chile im Stile eines Werbetextes angepriesen wird.