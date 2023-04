Deutsche Bahn und Stuttgart 21: "Bitte informieren Sie sich vor Reisebeginn"

Schon früh hatten S-21-Kritiker:innen vor einem Verkehrskollaps durch das Projekt gewarnt, und wie es aussieht, scheinen sie mal wieder richtig zu liegen. Baden-Württembergs SPD-Spitze dagegen ist Selbiges über all die Jahre nicht vergönnt gewesen in ihrer allzu positiven Bewertung von Stuttgart 21. Diesmal bestätigt die Ausnahme die Regel. Klar sei, tönt SPD-Landes- und Fraktionschef Andreas Stoch, dass die Landesregierung nicht schuld sei am drohenden Verkehrskollaps. Klar sei aber auch, dass sie jetzt "massiv tätig" werden müsse, um die Schäden so gering wie möglich zu halten. Immerhin gehe es um Hunderttausende Betroffene in der gesamten Region.

Im ersten Schreck und Ärger nach der Ankündigung der umfangreichen Bauarbeiten durch die Bahn Mitte März – die Projektpartner waren nur einen Tag vor der Öffentlichkeit informiert worden – machte sogar Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) aus seiner Verärgerung kein Hehl: Das Land sei überrascht worden von den Beeinträchtigungen, die so viele Pendler und Pendlerinnen betreffen würden. Schon allein deshalb "hätten die Verantwortlichen das besser machen können". Um nachzuarbeiten, sollte ein wöchentlicher Jour fixe eingerichtet werden. Vollzug ist noch nicht gemeldet.

Vor allem ein Satz Kretschmanns scheint irgendwie nicht angekommen zu sein: "In der Kommunikation ist noch viel Luft nach oben." Der Regierungschef münzte ihn auf die DB, inzwischen gilt er für Stadt und Land ebenso. Denn die Beteiligten sind extrem maulfaul oder verweisen auf die Osterferien, wenn es um Ideen geht, wie das drohende Chaos abzuwenden oder zumindest abzumildern sei. Etwa, wie Fahrgemeinschaften unterstützt werden sollen. Hilfreich sein könnte auch ein Aufruf an Arbeitgeber, Homeoffice zu erleichtern. Immerhin voran kommt die im Verkehrsministerium angedachte Baustellen-Regelung, um Straßen, die gebraucht werden, nicht auch noch zu verknappen. Per Erlass ist geregelt, an Bundesstraßen, darunter die B27 und die B14, auf die Einrichtung von Tagesbaustellen zu verzichten. Landesstraßen könnten folgen.

Helfen könnte auch eine offensive Planung von Fahrrad-Alternativ-Routen. Die Nahverkehrsgesellschaft des Landes, die NVBW, ist in dieser Sache wohl schon an den Fahrradclub ADFC herangetreten. Wie ein schlechter Witz klingt hingegen, wenn die Bahn jetzt mit dem ausgebauten Angebot an Leihfahrrädern in Stuttgart wirbt: 200 zusätzliche Räder werden zur Verfügung gestellt, zu nutzen 60 Minuten kostenlos und ab 12. Mai. Also drei Wochen zu spät.