Mobilitätswende in Baden-Württemberg: CDU blockiert, Grün macht mit

Der Finanzierungsvorbehalt fand sich denn auch nur im Kleingedruckten. Er gilt für alle Vorhaben, sogar für die ganz großen, die hehren Ziele in der Klima- und Mobilitätspolitik. Zwar sitzt Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) auf Rücklagen in Milliardenhöhe. Er will aber, in Absprache mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, möglichst wenig Geld herausrücken. Nicht einmal, um die im Kampf gegen die Erderwärmung so wichtige Verkehrswende zu stemmen. Dabei gibt es für die Kredite, die die Landesregierung aufgenommen hat – kürzlich noch einmal eine Milliarde Euro –, gar keine Zweckbindung.

Entscheidendes passiert aber jetzt schon, denn die Strategen in der CDU-Landtagsfraktion haben die Schwachstelle der Grünen blitzsauber analysiert. Denn die haben sich, gut zwei Jahre nach ihrem dritten Wahlerfolg, in eine gefährliche Sackgasse manövriert. Sie nehmen hin, dass sogar das als "Garantie" formulierte Nahverkehrsversprechen eingesammelt wird, wonach alle Orte in Baden-Württemberg von fünf Uhr früh bis Mitternacht mit dem ÖPNV erreichbar sein sollen.