Thekla Walker: Die Alleingelassene

Die Mutter zweier erwachsener Söhne und Böblinger Landtagsabgeordnete hat ein großes Plus: Sie kann mit Menschen. Und sie kann vermitteln. 2011, als klar wurde, dass sie Parteichefin im Land werden sollte, beschrieb Walker, wie sie Sozialpädagog:innen vermittelt, in Kindern und Jugendlichen ein Gefühl für "die Wunder der Natur" zu wecken, für Flora und Fauna. Es gehe um eine "lebendige Beziehung" und darum, Begeisterung und "Neugierde auf alles" zu entfachen, was erhaltenswert sei. Auch weil sie als Stuttgarter Stadträtin ab 2009 nicht wirklich tiefe Spuren hinterlassen hatte, wurde viel gewitzelt über die Blondine – nicht nur in der oppositionellen CDU. Wegen ihrer Berufsbezeichnung "Naturpädagogin" oder wegen der auffallend vielen Stationen in ihrer Vita, unter denen sich das Stuttgarter Haus der Geschichte findet, die Stadt Göppingen oder die Freien Waldorfschulen.

Die Einschätzung sollte sich schlagartig ändern, als die Grünen-Landesvorsitzende 2016 in den Koalitionsverhandlungen den Schwarzen ein Zugeständnis abrang, das sogar den Ministerpräsidenten schwer beeindruckte. Zunächst die Bildungspolitiker:innen der CDU, dann aber auch Landeschef Thomas Strobl stimmen zu, der im Wahlkampf noch von der CDU heftig kritisierten Gemeinschaftsschule nicht nur den Bestand zu sichern, sondern sogar Oberstufen zu ermöglichen und damit den Weg zum Abitur zu eröffnen.

Überhaupt mussten sich neu mitregierende Männer erst einmal auf diese neue Welt politischer Gleichstellung einstellen. Die Ostwestfälin, die in Schelklingen auf der Alb Abitur gemacht und in Tübingen ohne Abschluss Anglistik studiert hat, ist Quotennutznießerin im besten Sinne. Vermutlich hätte sie – als zu leicht gewogen und als zu unbedarft beurteilt – weder in der Union noch bei den Liberalen den Ein- und Aufstieg geschafft, angesichts des heute noch in beiden Parteien schwer zähmbaren Hangs zu Männerseilschaften. In der Grünen-Fraktion wird die Generalistin hingegen sogleich nach ihrem Einzug in den Landtag Finanzpolitikerin und stellvertretende Vorsitzende. "Ich bin da, wohin ich wollte", sagt sie 2016. Und heute, auf der nächsten Sprosse der Leiter, beißen sich selbst gestandene Fachleute gelegentlich die Zähne aus an dieser Ministerin.