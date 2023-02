Das Wettern der Woche: Frontbericht

Rund 45 Prozent der gefragten Menschen in Deutschland ist ein Krieg per se unangenehm, der andere Teil weiß auch nicht, was man noch tun soll, und sieht ein schnelles Kriegsende eher in der Lieferung moderner Waffen. Verdächtig machen sich heute freilich aber alle, die zu Verhandlungen neigen – UN-Generalsekretär António Guterres etwa. Der sozialistische Portugiese warnt sogar vor einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs zu einem "größeren Krieg" (dabei wissen doch die Waffenproduzenten, dass ein Krieg für sie nie groß genug sein kann!).

Aber jetzt mal stopp, die Waffen nieder! Guterres hat lediglich auf die Uhr geschaut, genauer auf die Weltuntergangsuhr. Mit der machen uns Wissenschaftler Angst vor einer von uns selbst herbeigeführten apokalyptischen Katastrophe. Die Uhr stehe aktuell auf 90 Sekunden vor Mitternacht – ein Punkt, den sie nicht einmal in den härtesten Phasen des Kalten Kriegs erreicht habe. Die Ursachen? Neben der drohenden Klimakatastrophe seien es nukleare Gefahren und vor allem der Ukraine-Krieg. "Die Aussichten auf Frieden verschlechtern sich, die Wahrscheinlichkeit weiterer Eskalation und Blutvergießens steigt weiter. (...) Ich fürchte, die Welt schlafwandelt nicht in einen größeren Krieg, sie bewegt sich mit weit geöffneten Augen in ihn hinein." Wer ist dieser Mann? Und was heißt schon UN-Generalsekretär? Aber hören wir hier auch eine kritische Rückfrage aus dem eher grünen Lager: War Guterres besoffen? Hat er sich eventuell mit Schwarzer und Wagenknecht abgesprochen?

In der Frontstadt Berlin hingegen hat die Kritische Intelligenz gesiegt – ganz, ganz knapp, nach Adam Ries. Der Mann konnte halt noch rechnen. In der Hauptstadt haben sich am letzten Wochenende vor dem Weltuntergang 37 Prozent der Demokratie verweigert und sich in ihren Betten verkrochen, 50 Prozent haben allen Unkenrufen zum Trotz den rot-grün-versifften Kandidat:innen ihre Stimme verschenkt, 9 Prozent staatsfeindlichen Kleinstparteien und 9,1 Prozent der AfD. "Ich komm' auf 105,1 Prozent!", tät' meine Omi Glimbzsch in Zittau jetzt triumphierend rufen und feststellen, dass sie da CDU, FDP und DKP nicht mal mitgerechnet hat. Anders gesagt: Es gibt eine stabile Koalition gegen die Mehrheit in Marzahn – wir sollten also aufpassen und nicht abermals unsere Intelligenz aufs Spiel setzen!

Aber von der eignen mal angesehen – die künstliche Intelligenz wird ja auch immer intelligenter. Jetzt macht sie uns bereits eigenhändig Vorschriften. In der Türkei z.B. haben die hochkomplexen KI-Systeme der Überwachung von sich aus und ungefragt den Staatsanwaltschaften dort Namens- und Adresslisten korruptionsfreudiger Bauunternehmer gemeldet und wegen dringender Fluchtgefahr zur Verhaftung geraten. Erdoğan war nicht dabei, aber man erwischt eben nie alle.



Peter Grohmann ist Kabarettist und Koordinator des Bürgerprojekts Die AnStifter. Alle Wettern-Videos gibt es hier zum Nachgucken.