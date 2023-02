Superbowl und Profifußball: Bomben, Bälle, Bürokraten

Nach den Helmen und Haubitzen und Geparden liefern wir jetzt Leoparden und bald wohl Tornados und warum eigentlich nicht gleich Atombomben in die Ukraine? Nur folgerichtig das, übrigens, denn an die Saudis liefern wir ja auch dauernd Waffen, mit denen die die Leute im Jemen massakrieren, und das ist uns völlig wurscht. Die Leute, die da massakriert werden, sind uns völlig wurscht. Oder an den Erdoğan, der, Erdbeben hin, Erdbeben her, auch die betroffenen Kurdengebiete einfach weiter bombardieren lässt – aber die Kurden jucken ohnehin niemand und uns gleich gar und überhaupt nicht.

Wir brauchen halt immer den vollen Fokus auf eins, damit alles andere ausgeblendet werden kann. Anders als früher hängt heute keines mehr Plakate von Klaus Staeck auf: "Alle reden vom Frieden. Wir nicht. Zweckverband der Rüstungsindustrie". Niemand schaut mehr nach links und rechts, alle nur noch Tunnelblick. Voller Fokus auf Corona, voller Fokus auf Ukraine – da braucht man sich ansonsten um nix mehr wirklich zu kümmern und kann in aller Seelenruhe weiter das bundesdeutsche Bürokratiemonster füttern.

Neue Behörden, neue Referate, immer größeren Problemen begegnen wir nahezu ausschließlich durch die Errichtung immer größerer Behörden. Immer teurerer auch. Die trotzdem immer überlastet sind: Corona, Krankheit, Softwareausfall, Papierstau im Fax, wir sind leider unterbesetzt, kommen mit dem Abarbeiten nicht nach. Am Ende ist immer die Pandemie schuld oder der "Krieg in der Ukraine". Und keines fragt, wie viel Geld da allein in den gigantisch überdimensionierten und gleichzeitig eklatant ineffektiven, nachgeradezu kontraproduktiven Verwaltungsapparat fließt, dessen menschliche Bestandteile häufig "zu Tisch" sind, "grade im Gespräch" oder "schon im Wochenende". Und natürlich ist das ein Klischee und ungerecht gegenüber all den Menschen in unseren Behörden, die mit Volldampf gegen die Missstände bzw. den "Bearbeitungsstau" angehen, der angeblich "sukzessive" und in Wirklichkeit wohl niemals wirklich abgebaut werden kann.

Hier wurde im Lauf der Jahrzehnte ein Monster geschaffen, das niemand mehr jemals wird beherrschen und schon gleich dreimal nicht wird versorgen können. Dieses Monster verschlingt an einem einzigen Tag so viel Geld, dass damit mindestens drei Staatshaushalte saniert, die Bundeswehr einsatzfähig gemacht und ganz nebenbei alle Clubs der Fußball Bundesliga schuldenfrei gestellt werden könnten, neues Stadion inbegriffen. Womit wir beim Thema wären.

Fußball ist unser Leben ...

Weil also keines danach fragt, nach dem Geld, und weil natürlich auf eine solche Frage niemals eine Antwort erfolgen würde, zerstreuen wir uns unsere Zeit eben weiter mit vollem Fokus auf hier und da. Und wenn das alles nichts mehr hilft, dann haben wir ja noch den Sport, wo zahlreiche Disziplinen, vor allem im Teamsport, quasi klandestin stattfinden, unter nahezu komplettem Ausschluss der medialen Öffentlichkeit. Und wo neben ein bisschen Handball, Basketball und einem ganz klein wenig Volleyball allein der Fußball mit seinen Schlagzeilen und seinen allzu häufig aggressiven und asozialen Umgangsformen auf und neben den Plätzen so gerne von uns konsumiert wird. Denn Fußball ist unser Leben, so zumindest singen sie es in der Kurve. Wobei, dort wo ich es meistens höre, singen sie "unsr Läben". Sind ja schließlich aufrechte Schwaben.