Herrenfußball-WM: Mit Edding hinter die Ohren

Dass die korrupte FIFA sich selbst reformiert, glaubt unser Autor nicht. Dafür glaubt er an ein gutes Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der WM, auch ohne One-Love-Binde. Den Funktionären empfiehlt er, sich einen Satz von Thomas Hitzlsperger gut einzuprägen.

Es ist zwar überhaupt nicht zweifelsfrei erwiesen, dass die seit Sonntag laufende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar die beste aller Zeiten und Welten ist, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist sie doch die teuerste aller Zeiten, und ganz sicher kommen wir an diesem Thema hier und heute nicht vorbei.

Die Absurdität des gesamten Ereignisses von der Vergabeentscheidung 2010 bis zum tatsächlichen Stattfinden zwölf Jahre später inklusive Menschenrechtsverletzungen, toter Arbeiter und obszöner Sportswashing-Zahlungen ist hinlänglich bekannt, ebenfalls die Tatsache, dass all dies keine Katar-spezifischen Zustände sind, sondern in der großen Business-Welt des Sports made by quasistaatlichen, um nicht zu sagen metastaatlichen Sportverbänden wie FIFA und IOC eher die elende Regel als die unrühmliche Ausnahme. Die WM 2018 in Russland oder gleich mehrmals Olympia in Peking (Sommer 2008, Winter 2022) winken mild lächelnd rüber, da kann der Althammer und Neuinvestigativreporter Thomas Hitzlsperger noch so betroffen daherschauen in seinem Reisebericht aus Nepal und Katar, der zur besten Sendezeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk lief, direkt vor Plasbergs letztem "Hart aber Fair". Leider hat er nicht gleich noch dazu erklärt, warum sich in der Bundesliga bis heute kein aktiver Spieler als homosexuell geoutet hat. Leider hat er auch nicht erzählt, warum Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb den so arg diversityfreudigen Deutschen Fußball Bund quasi im Zickzack flüchtend Richtung England verlassen musste.

Menschenrechte gehen immer vor, sagt Hitz

Jetzt soll der Hitz hier aber nicht herhalten für Dinge, die er nicht zu verantworten hat. Und auch der leise Verdacht, dass es hierzulande halt einfach viel besser läuft, wenn man den Araber beschimpfen und beschuldigen kann, soll nicht an ihm kleben bleiben. Dieses Ding dürfen sich ruhig die vielen Russlandversteherinnen und -versteher anheften, die vor allem in den Parteien am rechten und linken Rand zuhause sind, leider aber nicht nur dort. Und die auch 2018 noch so gerne die enge Verbundenheit Deutschlands und Russlands betonten und dass wir doch Verständnis haben sollten für Krimannexion und Aleppo und vielleicht auch gleich für die Ermordung kritischer Medienmenschen wie Anna Politkovskaya (schon 2006!).