Besser als Katzenvideos: Cem und die Tiere

Zwei-Klassen-Reiterei

Vierbeiner mit Zöpfchen, weiße Turnier-Reithosen am Bobbes, Porsche Cayenne vor dem Pferdeanhänger – so sieht der klassische deutsche Reitsports aus. In Horb am Neckar zeigen Reiter und Reiterinnen einmal im Jahr, wie man mit dem Pferd richtig…