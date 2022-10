Windkraft und Artenschutz: Bizarres Theater ums Auerhuhn

Neue Wege geht auch der Nationalpark Schwarzwald, indem er die Habitatgestaltung den Hirschen überlassen will. Der Leiter des Wildtiermanagements Friedrich Burghardt hat einen eigenen "Notfallplan Auerhuhn" entwickelt. Um alle kartierten Balzplätze und die angrenzenden Kükenaufzuchtgebiete herum sollen künftig Bereiche von mindestens 100 Hektar konsequent beruhigt werden. Das soll dazu führen, dass sich in dieser Zone vermehrt Rothirsche aufhalten, Heidelbeersträucher kurzhalten und offene Flächen durch Tritt- und Liegestellen schaffen.

Im Bayrischen Wald konzentrieren sich die Bemühungen darauf, während der Kükenaufzucht und im Winter Störungen zu vermeiden. Denn mit heruntergefahrenem Stoffwechsel ist der scheue Vogel besonders gefährdet, muss er doch beim Auffliegen sehr viel Energie aufbringen. In den Auerwildschutzgebieten am Großen Arber gilt daher im Winter ein Wegegebot. Besucher sind angehalten, die markierten Wege, Loipen und ausgewiesenen Ski- und Schneeschuhrouten nicht zu verlassen. In einer gemeinsamen Mitteilung von Naturpark und Nationalpark Bayrischer Wald heißt es: "Da sich das Auerhuhn im Winter von nährstoffarmen Nadeln ernährt, verbraucht es, wenn es von Querfeldeinwanderern und Skitourengehern aufgeschreckt wird, oft seine letzten Energiereserven."

Im Schwarzwald gilt der Tourismus als Boombranche. Baugenehmigungen für neue Hotels sind meistens machbar, irgendwie.