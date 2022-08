Windkraft: Phalanx der Bürokraten

Ob der Einwand sticht, darüber entscheidet eine Phalanx an Behörden. Deren Lavieren hat das Klimaschutzprojekt auf die lange Bank geschoben, von der es nun zu fallen droht. Allen voran glänzt die Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) im hessischen Hanau durch wirres Hin und Her. Die Gesellschaft, im Besitz der Bundesrepublik Deutschland und unter Aufsicht von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), verantwortet mit Fluglots:innen an Flughäfen und in Radarkontrollzentren die Sicherheit im hiesigen Luftraum. Für die Navigation der Flugzeuge betreibt sie Radar- und Funkanlagen, für deren Betrieb sie Schutzbereiche ausweist.

Dabei erlangte sie bereits einen zweifelhaften Ruf. Kritiker:innen hielten der DFS vor, für Windturbinen viel größere Abstände zu Navigationsanlagen zu verlangen als in anderen Ländern üblich. Erst auf Druck von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gab die DFS nach: seit 1. August 2022 werden die Anlagenschutzbereiche rund um Drehfunkfeuer verkleinert. "So schafft man weiteres Potential für mehr Flächen für Windenergieanlagen in Deutschland und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende", lobt sich die DFS im Internet selbst.

Genehmigung auf die lange Bank geschoben

Unstrittig im Ettenheimer Windpark-Fall ist: Er liegt außerhalb solcher Schutzbereiche, stört also die Navigation nicht. Hier begutachtete die DFS im Auftrag des luftrechtlich zuständigen Regierungspräsidiums Stuttgart (RPS), ob die Windmühlen den vom Sonderflugplatz Lahr startenden Flugzeugen im Wege stehen. Und tatsächlich verlangen die neuen Anlagen – 246 statt bislang 140 Meter hoch – steilere Abflüge. Konkret: Statt in einem Steigungswinkelquotient von 3,3 Prozent müssten die Flieger mit 4,5 Prozent an Höhe gewinnen, um sicher die Rotoren zu überqueren. Zu steil für die DFS: "Wir empfehlen dringend, die luftrechtliche Zustimmung zu versagen", teilte sie dem RPS am 9. September 2021 mit. Die Stuttgarter Behörde bat den Lahrer Flughafenbetreiber daraufhin um Stellungnahme, die erwartungsgemäß ablehnend ausfiel. Wegen wirtschaftlicher Einschränkung aufgrund reduzierter Startmasse der Luftfahrzeuge.

Wenige Tage darauf übermittelte das RPS sein Prüfergebnis ans Landratsamt Ortenaukreis als zuständige Genehmigungsbehörde fürs Baugesuch: Man stimme der Errichtung der Windkraftanlage nicht zu. Damit blieb der Offenburger Behörde überlassen, ob sie den Windpark genehmigt. Sie tat es bis zum heutigen Tag nicht. Obwohl nach Kontext-Informationen alle notwendigen Nachweise zum Schutz von Mensch und Umwelt bereits in den Amtsstuben verstauben – und sich die Ablehnungsgründe der Deutschen Flugsicherheit und des Lahrer Flughafenbetreibers bereits im Februar in Luft auflösten.

Denn ein flugtechnisches Gutachten des renommierten Berliner Fachbüro Airsight macht Herrenknechts Ass zur Lusche. Es wertete mehrere tausend Flugspuren rund um den Lahrer Airport aus, die – bemerkenswert – von der Deutschen Flugsicherung digital archiviert sind. Das Ergebnis: In den vergangenen vier Jahren haben gerade mal drei Flugzeuge vom Flugplatz Lahr kommend das Gebiet des geplanten Windparks überflogen – und in einem Steigungswinkel von mindestens 9,5 Prozent, was doppelt so viel ist wie nötig wäre. Selbst der schwerste Flieger, eine Boeing 747, erreichte in Nähe des Standorts locker eine Höhe von über 1.000 Meter über dem Meeresspiegel, was knapp 250 Meter über der obersten Flügelspitze der Windturbinen wäre.

Schultes-Brief an den MP hat nichts gebracht

Für leichtere Jets wie die Cessna 680 Citation Sovereign oder Embraer EMB-505 Phenom 300, die zur vor Ort stationierten "Herrenknecht Aviation"-Flotte gehören, sind die Rotoren erst recht kein Hindernis. Für Airsight ist deshalb die Sachlage eindeutig: Der Windpark und die dafür nötige geringfügige Anpassung des Mindeststeiggradienten auf 4,5 Prozent hätte "keine signifikanten Auswirkungen auf den örtlichen Flugbetrieb" mit jährlich rund 12.000 Flugbewegungen.