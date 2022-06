Windenergie im Südschwarzwald: Der Blockade-Bürgermeister

Wie schwierig es ist, mit klimaschonendem Windstrom voranzukommen, zeigt sich exemplarisch im Schwarzwälder Münstertal. Zusammen mit der CDU blockiert ein SPD-Schultes den Ausbau mit großer Kreativität.

Was ist bloß los im beschaulichen Münstertal? Erst die Aufregung um die Putin-Freunde Klaus Mangold und Matthias Warnig, wie in Kontext berichtet, jetzt bringt die Kraft des Windes die Lokalpolitik in Wallung. Konkret am vorvergangenen Montag im Gemeinderat, wo die Verpachtung von kommunalem Grund an die lokale Bürger-Energiegesellschaft anstand. Die will auf dem betreffenden Flurstück am 1.265 Meter hohen Haldenköpfle oberhalb der Gemeinde zwei Windmühlen errichten. Die Rotoren sollen deutlich mehr (Öko-)Strom erzeugen, als in der 5.132 Seelen zählenden Gemeinde rund 20 Kilometer südlich von Freiburg verbraucht wird, und das unter Beteiligung der Bevölkerung. Was in Zeiten von Klimakrise, russischer Energieabhängigkeit und galoppierender Inflation wie das Ei des Kolumbus erscheint, scheiterte an einem Abstimmungswirrwarr, mit dem SPD-Bürgermeister Rüdiger Ahlers gemeinsam mit den Christdemokraten im Rat die lokale Energiewende verhinderte.

Der Eklat dürfte beispielhaft für den schleppenden Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg stehen, befördert gerade auch durch Blockaden auf kommunaler Ebene. Dabei hatte sich die grüngeführte Landesregierung vor gut elf Jahren viel vorgenommen, um dem von CDU-Vorgängern gegängelten Lastpferd der Energiewende mit massivem Zubau die Sporen zu geben. Gemeinsam mit dem damaligen SPD-Koalitionspartner definierte die Kretschmann-Partei das Ziel, bis 2020 zehn Prozent des Stroms im Südwesten mit Windmühlen zu erzeugen. Tatsächlich sind es heute rund 6,6 Prozent. Nach der Landtagswahl im vergangenen Jahr schrieben Grüne und CDU deshalb 1.000 neue Windräder bis zum Jahr 2026 in den Koalitionsvertrag – während in den vergangenen fünf Jahren gerade einmal rund 200 Anlagen zwischen Main und Bodensee neu in Betrieb gingen.

Nach Fukushima 2011 überwältigende Zustimmung

Aber schön der Reihe nach, was da in Münstertal passiert ist: Seit über einem Jahrzehnt ist in der Gemeinde Windkraft immer wieder Thema. Anfangs klar zustimmend: 2011, im Jahr der grünen Machtübernahme im Land und kurz nach der Atomkatastrophe von Fukushima, sprach sich eine überwältigende Mehrheit der Münstertäler:innen (80 Prozent) in einer Befragung für Windmühlen auf dem windreichen Gemeindegebiet aus.