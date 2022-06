Energie für die Eintagsfliege

Schon Schretzmeier hatte die Zeichnung eines zerlegten Polizeipanzers gerühmt und damit in Erinnerung gerufen, dass sich Seyfried in seinen frühen Jahren besonders ausgiebig mit dem oft rustikalen Vorgehen der Staatsgewalt gegen die linksalternative Szene auseinandersetzte, satirisch. Dokumentarisch, mit Fotos und Filmen, tut dies seit Jahren der Journalist Alfred Denzinger, Chefredakteur der "Beobachternews", was ihn oft genug in Schwierigkeiten brachte und in Kontext schon mehrmals Thema war (unter anderem hier und hier). Vergleichsweise ruhig war dagegen die Arbeit Denzingers am Sonntag, er dokumentierte das Panel zur Zukunft des Journalismus beim Kontext-Fest filmisch, wofür wir ihm ganz herzlich danken.

Kontext wird ja immer wieder als linkes Medienprojekt beschrieben, und so einengend solche Zuschreibungen bisweilen sein mögen – dass wir uns nicht unbedingt als Multiplikator der Position der IHK Stuttgart oder der hiesigen Immobilienbranche sehen, ist uns selbst schon aufgefallen. Wobei wir auch da eher untypisch sind: Für ein linkes Projekt sei es erstaunlich, dass wir uns noch nicht gespalten hätten, sagte Kontext-Redakteurin Gesa von Leesen bei ihrer Moderation der Feier. Ob sich die Partei Die Linke demnächst spaltet, wissen wir noch nicht, dass sie in einer tiefen Krise und schweren Flügelkämpfen steckt, ist aber offensichtlich – womit wir die Fest-Nachlese verlassen. Um ihre Krise zu überwinden, rät Kontext-Autor Winfried Wolf, solle sich die Partei wieder auf die Rolle einer radikalen Opposition besinnen. Eine solche brauche man angesichts der vielen Probleme, die der Kapitalismus verschärfe, mehr denn je.

Jede Menge Probleme begleiten auch die Energiewende, weg von fossilen, hin zu erneuerbaren Energien, was unabdingbar ist, wollen wir das Fortschreiten der Klimakrise wenigstens verlangsamen. Ein kleiner Schwerpunkt widmet sich in der aktuellen Ausgabe verschiedenen Facetten dieses Themas, von den Problemen beim Windkraftausbau über verschiedene Strategien von Energieunternehmen bis zu den Einschätzungen der Umweltwissenschaftlerin Martina Klärle, die Prinzipien der Nachhaltigkeit schon lange in ihr tägliches Leben integriert hat.

Viel Energie zum Weitermachen haben wir auf jeden Fall bei Kontext, und der Zuspruch zum Elfjährigen hat uns noch einen kräftigen Push gegeben, nicht nachzulassen. Bis zum nächsten Jubiläum!