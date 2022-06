Geburtstagsfest Kontext: Auf die nächsten elf

Elf Jahre durchhalten und weitermachen. Das ist nur möglich dank der solidarischen Unterstützung der Kontext-Gemeinde, die will, dass ihre Zeitung noch größer wird. Und wenn jene immer wieder kommen, die von Anfang an dabei waren, dann kann eigentlich nichts schiefgehen: Andreas Schairer, der Anschubfinanzierer, Susanne Bächer, die großzügige Unterstützerin, Edzard Reuter, der Beiratsvorsitzende, und Anton Hunger, der Helfer in der Not. "Toni", einst Sprecher von Wendelin Wiedeking (Porsche), lebt in Berg am Starnberger See, wo er sich den Spaß erlaubt, auch mal als Sozi für den Gemeinderat zu kandidieren, was im Homeland der CSU so sicher ist wie ein Fünfer im Lotto. Sein Trost fürs Scheitern: Nachbar Johano Strasser, ehemals Juso-Vordenker und PEN-Präsident, hat noch schlechter abgeschnitten. Und jetzt hilft Kontext zurück: Hungers nächstes Buch ist fertig, trägt den Titel "Mord a la Mode" (Molino Verlag), beschäftigt sich mit der Mafia im Modebusiness und erscheint zur Frankfurter Buchmesse. Der Held ist natürlich ein Journalist.

Mit den Helden ist das so eine Sache, weshalb wir die Latte etwas tiefer legen und versichern, dass wir unser Bestes geben, gute Arbeit abliefern und darauf hinfiebern, in elf Jahren mit möglichst vielen die nächste Schnapszahl zu feiern. Stuttgart 21 wird bis dahin – da sind wir zu wetten bereit (und füllen weiterhin unser Dossier) – immer noch nicht fertig sein, und so bleibt wohl nur zu hoffen, dass sich die baustellenbedingten Zumutungen nicht noch weiter verschärfen und wir nicht nur übers Internet erreichbar bleiben.

Gerhard Seyfried war jedenfalls nicht der einzige Gast aus der Bundeshauptstadt, der seine Erlebnisse mit Stuttgart-Hbf irgendwie verarbeiten musste. Auch Ulrike Winkelmann twitterte bei ihrer Abreise: "Worüber auch immer ihr meckert in Berlin – die Stuttgarter Bahnhofs-Baustelle ist beispiellos. Stuttgart 21 ist wahrscheinlich ein verdecktes Unternehmen der örtlichen Autoindustrie, die Menschen über viele Jahre vom Bahnfahren abzuschrecken. Faszinierend auch, dass der Stuttgarter Hbf faktisch von einer einzigen Riesenkreuzung umgeben ist – ohne Fußgängerüberwege! Es gibt eine Unterführung, in der sich nur Menschen zurechtfinden, die schon darin geboren wurden." Und wenn das Projekt einmal fertig wird, sind sie alt genug, für Kontext zu spenden.