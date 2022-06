Die Redaktion im Bild: 11 Jahre Kontext: Der Film

Die Redaktion als Bewegtbild! Wer weiß schon, wie die ganzen Nasen aussehen und sich anhören, die da seit mehr als einem Jahrzehnt jede Woche schreiben, zeichnen und fotografieren. Der Böblinger Kameramann Steffen Braun schafft zum Jubiläum Abhilfe: Elf Jahre Kontext gibt's jetzt als Film!

Junge Leute, die in Oberschwaben auf Bäumen wohnen, eine Fabrik auf der Ostalb, die von chinesischen Investoren übernommen wurde, der letzte Pazifist bei den Grünen, Parlamentarier im Lendenschurz und Schnecken gegen die multiple Krisenverschränkung – das sind nur wenige unserer liebsten Themen der Vergangenheit. 11 Jahre Zeitungmachen in Stuttgart und für Baden-Württemberg, das bedeutet eine Menge Leidenschaft für das, was wir tun, sehr viele Recherchen und Geschichten, Kolumnen, Karikaturen und Fotos. Und viel Erfahrung – vom glücklichen Start, über die drohende Pleite gleich auf den ersten Metern, die Rettung durch Unterstützer:innen, das Wachsen und Gedeihen unserer Zeitung. Und was wünschen sich die Kontext-Mitarbeitenden für die Zukunft? Sehen Sie selbst.