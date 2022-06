Energieversorgung in Baden-Württemberg: Ohne Kohle geht nichts

Bei den regenerativen Energien investiert die EnBW vor allem in Windkraft für den Strombedarf. In der Wärmeerzeugung wird - wie beim Fernwärmenetz Stuttgart - insbesondere in die Modernisierung zentraler Kraftwerke investiert. Damit die Fernwärme noch umweltfreundlicher werde, habe man das Heizkraftwerk in Stuttgart-Gaisburg "grundlegend modernisiert". Anstelle von Kohle erzeuge es elektrischen Strom und Wärme mithilfe von emissionsarmem Erdgas, verlautet aus Karlsruhe.

Mit dieser Strategie zieht sich der Konzern Kritik der Umweltverbände zu. Die EnBW setze voll auf Erdgas, um aus der Abhängigkeit von der Kohle zu kommen, sagt Fritz Mielert vom BUND Stuttgart, "das war vor zehn Jahren vielleicht noch ein fortschrittliches Konzept". Vielmehr sollte heute auf Diversifikation der Energieträger gesetzt werden. Die Erzeugung großer Mengen an Energie sei nicht entscheidend. "Je kleiner die Kraftwerke sind, umso eher lassen sie sich ersetzen. Die EnBW baut aber jetzt Gaswerke in der Dimension von Kohlekraftwerken. Das schafft neue Abhängigkeit von großen Anlagen", sagt Mielert.

MVV setzt auf Diversifizierung

Fortschrittlicher ist die Strategie des Mannheimer MVV. Zur Erzeugung grüner Wärme setzt dieser Energieversorger auf ein breites Portfolio: von Restwärme aus thermischer Abfallbehandlung über regenerative Energiequellen wie Biomasse, Biomethan und Flusswärme bis hin zu Geothermie, biogener Klärschlammverwertung und industrieller Abwärme. Mit dem dezentralen Ansatz will die MVV "alle verfügbaren umweltfreundlichen Technologien und grünen Optionen erschließen und nutzen". Die Nutzung verschiedener Energieträger stärke auch die notwendige Resilienz, meint der BUND. "Da könnte sich die EnBW was abschauen", sagt Mielert. Zur Sicherung der Wärmeversorgung seien "enorme Investitionen in Netze und Gebäude notwendig. Da geht die EnBW aber nicht dran."

Der Konzern sieht das anders. Man stehe im Spannungsdreieck aus den Anforderungen an Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. "Mit Hochdruck" investiere die EnBW in die Energiewende, in die Erneuerbaren, in den Ausbau der Strom- und Gasnetze und in moderne Gaskraftwerke, die zunächst mit Gas und dann klimaneutral mit Wasserstoff betrieben werden können und die "volatile Erzeugung aus Erneuerbaren ausgleichen können", teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Für die klimaneutrale Strom- und Gasversorgung sei Wasserstoff das "letzte Puzzlestück" der Nachhaltigkeitsstrategie der EnBW. Noch sei die Herstellung des Wasserstoffs zu teuer, doch schon jetzt würden die Gaskraftwerke und -netze so gebaut, dass sie sie schnell wie möglich auf Wasserstoffbetrieb umgestellt werden könnten. In Reallaboren erprobt der Konzern bereits heute an drei Orten die Energieversorgung mit Wasserstoff.