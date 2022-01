Strom- und Gaspreise: Der Trick mit der Preisgarantie

Für hohe Preise bei neuen Verträgen hat Wild also Verständnis – nicht aber für die Kündigungen bereits laufender. Seine Interpretation: "Letztlich haben sich Versorger wie Schwarzwald Energy schlichtweg verzockt, weil sie gar keine oder zu wenige langfristige Lieferverträge abgeschlossen haben, sondern die Energie immer kurzfristig eingekauft haben – um die eigene Gewinnmarge zu erhöhen."

Dieses Geschäftsmodell ist bekannt. Es gibt Firmen, die ihre Gewinne mit kurzfristigem Einkaufsverhalten an den Großhandelsmärkten erzielen und dann bei kurzfristigen großen Preissteigerungen auf die Nase fallen, weil sie ihrer Kundschaft nicht nach Belieben die Preise erhöhen können. Aus diesem Grund sind in den letzten Monaten in mehreren europäischen Ländern Firmen pleitegegangen. Der deutsche Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert ein politisches Einschreiten gegen dieses Geschäftsmodell.

Bei einer derart agierenden Firma ist zudem der Nutzen für die Energiewende zumindest sehr zweifelhaft. Das ist erwähnenswert, weil beispielsweise SE nur Ökostrom verkauft. Kontext hat aber schon 2019 dargestellt, dass die Firma kein größeres Engagement für die Energiewende vorweisen kann. Dabei sind es gerade die Ökostromanlagen, die in den vergangenen Monaten verhindert haben, dass die deutschen Energiepreise so stark wie in manchen anderen europäischen Ländern gestiegen sind, in England etwa um 700 Prozent, wie der Öl-Händler Otto Wiesmann schon im September sagte.

Der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) schreibt dazu auf Kontext-Anfrage: "Deutschland profitiert vom Ausbau der Erneuerbaren Energien." Eigenen Berechnungen zufolge liege der mittlere Börsenstrompreis für einzelne Stunden (an der Börse kann Strom auch für bestimmte Stunden gekauft werden) bei null Euro, oder sogar darunter, wenn der Strom im bundesweiten Netz in jener Stunde zu 75 Prozent aus Ökostrom besteht. Kommt der Strom in einer bestimmten Stunde hingegen zu 75 Prozent aus fossilen Kraftwerken, betrage der mittlere Strompreis über 120 Euro pro Megawattstunde, also 12 Cent pro Kilowattstunde. "Daher sind es die fossilen Kraftwerke, die die aktuelle extrem hohe Strompreislage verantworten", folgert der BEE. "Die Preissteigerungen können also durch einen weiteren starken Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland verhindert werden." Zu Energieanbietern, die mit einer Preisgarantie werben, die länger läuft als der angebotene Vertrag, möchte sich der BEE trotz wiederholter Nachfrage nicht äußern.

Juristischer Widerstand könnte eine Option sein

Das Marktgeschehen, beziehungsweise der Zubau von Ökostromanlagen ist von der Masse der KundInnen schwer zu beeinflussen. Was können von Kündigungen Betroffene also tun? Der Stuttgarter Hagen Wild will seine Gasvertragskündigung nicht auf sich beruhen lassen. Seine Devise: "Vertragsbruch geltend machen, Schadensersatz fordern und Schwarzwald Energy beim Amtsgericht verklagen!" Er wolle nun abwarten, zu welchem Preis er ab Februar bei einem anderen Anbieter einen Vertrag bekommt. Wenn der ihm dann entstandene Schaden im Vergleich zum alten Vertrag bei SE so groß ist, dass der Aufwand eines juristischen Vorgehens lohnenswert erscheint, sei das eine Option: "Dann fordere ich Schwarzwald Energy auf, den Schaden zu begleichen, mit Fristsetzung. Gegebenenfalls folgt dann die Klage." Seine Erfolgsaussichten sieht Wild als "ganz gut" an.

SE bietet nach wie vor Strom- und Gasverträge an. Die Preisgarantie gilt nach wie vor bis Ende 2023. Und die Erstvertragslaufzeit beträgt nach wie vor zwölf Monate.