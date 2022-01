50 Jahre Radikalenerlass: "Das war keine Erfolgsgeschichte"

Auch wenn Winfried Kretschmann selbst vom Radikalenerlass betroffen war, äußerte er sich nie zu einer Rehabilitierung der Opfer. In einem Interview, das jüngst für eine TV-Doku geführt wurde, ändert sich das – und der Ministerpräsident schließt Entschuldigungen bei Betroffenen nicht mehr aus.

Politische Positionen ändern sich in der Regel nicht abrupt um 180 Grad, zumindest würde eine solche Änderung selten so deutlich artikuliert werden. Insofern könnte man es durchaus als bemerkenswerten Wandel deuten, wenn Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in einem Interview den vor bald 50 Jahren, am 18. Februar 1972, in Kraft getretenen Radikalenerlass jetzt als "keine Erfolgsgeschichte" bezeichnet – und Entschuldigungen bei denen, die von ihm betroffen waren und zum Beispiel ihren angestrebten Beruf nicht ausüben konnten, nicht ausschließt. Das hört sich zwar zunächst nicht nach einer allzu dramatischen Kehrtwende an. Doch man muss es im Zusammenhang früherer Äußerungen Kretschmanns betrachten.

Der Journalist Hermann G. Abmayr, vor allem in den Anfangsjahren auch häufiger Kontext-Autor, hat mit Kretschmann für eine TV-Dokumentation des Saarländischen Rundfunks über den Radikalenerlass gesprochen, Titel: "Jagd auf Verfassungsfeinde". Mit dem Erlass und dem Umgang Kretschmanns damit beschäftigt sich Abmayr schon lange, etwa vor rund zehn Jahren in seinem im Mai 2012 erschienenen Kontext-Artikel "Herrn K.s Gespenst", in dem er die Enttäuschung von Berufsverbotsopfern über den MP beschreibt. Weil Kretschmann in den späten 1970ern als Mitglied des Kommunistischen Bundes Westdeutschland (KBW) selber vom Berufsverbot betroffen war, hatten kurz nach der Regierungsübernahme von Grün-Rot viele Betroffene ihre Hoffnungen daran gesetzt, dass sich der Grüne nun für eine Rehabilitierung und Entschädigung der Opfer einsetzt, eine Forderung, die etwa die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vertritt. Stattdessen erlebten sie, wie Abmayr schreibt, gleich zweimal einen Schock: Kretschmann rechtfertigt implizit zumindest teilweise die Berufsverbote ("Dass wir jetzt nicht Kommunisten in den Staatsdienst lassen, daran hat sich sicher nichts geändert"), grämt sich vor allem über den eigenen Fehler, gläubiger Parteikommunist gewesen zu sein, und der Frage nach einer Rehabilitierung weicht er mit dem Satz aus: "Das muss man im Einzelfall prüfen."