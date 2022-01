Lebensmittelpreise: Wahnsinn an der Ladentheke

Cem Özdemir will als Minister den Lebensmittelsektor grundlegend reformieren. Für seine ersten Anmerkungen zu den ruinösen Fleischpreisen hat er sich mächtig Ohrfeigen eingefangen. Zu Unrecht.

Marianne Becker erinnert an eines der berühmtesten Wahlplakate der damals noch jungen Ökopartei: "Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt." Fast vier Jahrzehnte später will die Bereichsleiterin Küche der Evangelischen Akademie Bad Boll ganz praktisch mithelfen, um im x-ten Anlauf diesmal wirklich eines der grünen Gründungsversprechen zu erfüllen: Über einen stetig wachsenden Anteil an Bio- und Regionalprodukten in Kantinen sollen Angebot, Nachfrage und Bewusstsein auf eine Art und Weise in Schwung kommen, die allen Beteiligten zu einem auskömmlichen Einkommen verhilft und nicht zuletzt KonsumentInnen mit kleinem Geldbeutel den Kauf gesunder (Bio-)Produkte ermöglicht.

Die Aufgabe ist keine kleine, aus vielerlei Gründen. Allen voran, weil die Union in ihrer neuen Oppositionsrolle im Bund nicht daran denkt, am selben Strang zu ziehen. Somit gilt: Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe – vor allem dann nicht, wenn der eine ein Schwarzer und der andere ein Grüner ist. Als Uwe Schummer, der CDU-Bundestagsabgeordnete vom NRW-Arbeitnehmerflügel, im Sommer 2020 mit deutlichen Worten gegen die "Geiz ist geil"-Mentalität wettert und die viel zu niedrigen Preise für billiges Fleisch beklagt, verzeichnet das Plenarprotokoll Beifall bei der CDU/CSU. In einem dpa-Gespräch verwendet der ehemalige Mitarbeiter von Arbeitsminister Norbert Blüm wenig später den Begriff Ramschpreise.

Wie eineinhalb Jahre später der neue Bundeslandwirtschaftsminister: "Es darf keine Ramschpreise für Lebensmittel mehr geben, sie treiben Bauernhöfe in den Ruin, verhindern mehr Tierwohl, befördern das Artensterben und belasten das Klima." Auf Applaus der Schwarzen darf er nicht hoffen. Ganz im Gegenteil: Die Reflexe funktionieren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unterstellt sogar wider besseren Wissens, dass der Grüne den Menschen vorschreiben wolle, "was oder wie viel sie essen". Die alte Veggie-Day-Verunglimpfung, die schon 2017 im Bundestagswahlkampf so prächtig funktioniert hatte, lässt grüßen. Und dann greift der Mann aus Nürnberg zu einer speziellen Verschwörungstheorie: Dies oder jenes solle gezielt verteuert werden, "damit man es nicht mehr isst".