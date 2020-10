Billigfleisch: Tropensteaks auf Kosten des Klimas

Doch manchem Metro-Kunden könnte der Appetit auf die saftigen Braten längst vergangen sein. Wer ein gewisses Maß an Gewissen und Verantwortung besitzt, dem dürften die Entwicklungen im Herkunftsland des Metro Top-Hits übel aufstoßen. Seit Anfang 2019 regiert der rechtsextreme Populist Jair Bolsonaro das flächenmäßig fünftgrößte Land der Erde. In den Schlagzeilen steht der einstige Fallschirmspringer-Hauptmann derzeit vor allem wegen Corona. Ähnlich wie seinem großen Vorbild Donald Trump gelingt es ihm nicht, die Virus-Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Am vergangenen Wochenende stieg dort die Zahl der Menschen, die an dem neuartigen Erreger gestorben sind, auf mehr als 150.000. Nur in den USA gibt es mehr Tote. Ein paar Tage zuvor waren in Brasilien bereits mehr als fünf Millionen Infizierte registriert worden.

Rinder statt Regenwald

Der rechtsextreme Präsident verharmlost nicht nur Corona. Wie Amtskollege Trump schert er sich auch nicht um Umwelt- und Klimaschutz. Dabei sind Brasiliens ausgedehnte tropische Regenwälder im Amazonas-Becken gigantische Kohlendioxidspeicher – und damit von enormer Bedeutung für das Weltklima. Nach Jahren extremer Trockenheit loderten in der grünen Lunge der Erde tausende Feuer. Genauso wie in vielen anderen Landesteilen. So wüteten auch im Pantanal, einem der artenreichsten und größten Feuchtgebiete der Erde, riesige Brände. Die Flammen haben dort bereits eine Fläche von der Größe Belgiens zerstört. Rauchwolken verdüstern den Himmel selbst in entfernten Großstädten an der Atlantikküste, wie Fernsehreportagen zeigten.

Doch statt alles zu tun, um die Brände einzudämmen, schaut Bolsonaro dem Inferno fast schon wohlwollend zu. Umweltschützer werfen dem brasilianischen Präsidenten vor, die Brände im Regenwald und in den noch weitgehend unberührten Savannen aus wirtschaftlichen Gründen hinzunehmen. Im Wahlkampf brüstete er sich damit, das Amazonasgebiet stärker erschließen zu wollen. Indem er "Schutzgebiete für Landwirtschaft und Bergbau" eröffnet, können Konzerne sich auf Regenwaldgebieten ausbreiten. Großgrundbesitzer eignen sich seit Jahren illegal neues Land im Regenwald an, der Raum indigener Bewohner wird zerstört. Auf dem brandgerodeten Urwaldland stehen statt kohlenstoffspeichernden Baumriesen dann methanfurzende Rinder, die nach ihrer Aufzucht als Export-Schlachtvieh enden. Abgebrannte Savannen werden zu Anbaugebieten für Soja, das an Rinder und Schweine in aller Welt verfüttert wird.

Inzwischen leben in dem südamerikanischen Land mehr Rinder als Menschen: 215 Millionen Wiederkäuern stehen 210 Millionen Brasilianer gegenüber. Und kein Land exportiert mehr Rind- und Geflügelfleisch als Brasilien: 2018 verkaufte es 1,64 Millionen Tonnen Rindfleisch auf dem Weltmarkt; das waren elf Prozent mehr als 2017 und entsprach neuem Rekord. Laut Verband der brasilianischen Fleischexporteure (ABIEC) lag der daraus erzielte Gesamterlös bei 6,57 Milliarden US-Dollar. Gegenüber 2017 wurde eine Steigerung um acht Prozent erzielt.

Wichtigste Abnehmer brasilianischen Rindfleisches auf dem globalen Markt waren dem Verband zufolge Hongkong und China. Die Ausfuhren nach Hongkong erhöhten sich mengenmäßig um elf Prozent auf 394.856 Tonnen und wertmäßig um sechs Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar, die Exporte nach China bei der Menge sogar um 53 Prozent auf 322.414 Tonnen und im Wert um 60 Prozent auf 1,49 Milliarden US-Dollar.

Bezogen auf den Umsatz blieb die Europäische Union 2018 der drittwichtigste Absatzmarkt für die brasilianischen Rindfleischexporteure. Hier wurde ein Plus von drei Prozent auf 728 Millionen US-Dollar (640 Millionen Euro) verzeichnet. Die Absatzmenge vergrößerte sich sogar um neun Prozent auf 118.317 Tonnen. Gemessen an der Fleischmenge nahm wieder Ägypten Position drei ein, mit einer um 18 Prozent auf 180.811 Tonnen erhöhten Lieferung bei einem nahezu unveränderten Umsatz von 526 Millionen US-Dollar (463 Millionen Euro).

Bolsonaro ignoriert die Brände in Amazonien

Dennoch ist dies keine Erfolgsstory, meint das Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) in einer kürzlich erschienenen Studie mit dem Titel "Ausbeutung frisch auf den Tisch". Denn das brasilianische Agrarsystem habe deutliche Schattenseiten: Von schlechter Entlohnung der Arbeiter in den Schlachthöfen und nicht-kostendeckender Bezahlung der Vertragskleinbetriebe über viele Arbeitsunfälle, ungesunde Arbeitsbedingungen, hohen Antibiotika-Einsatz in der Tiermast bis hin zu Sklaverei-ähnlichen Arbeitsverhältnissen in der Rinderzucht.