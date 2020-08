Klimakrise: Pfeifen im absterbenden Walde

Dies gilt etwa für eine aktuelle Studie des Woods Hole Research Center, bei der das beteiligte Forschungsteam den Entwicklungsverlauf der Treibhausgas-Emissionen mit den früheren Prognosen des Weltklimarates der Vereinten Nationen (IPCC) abglich. Das Ergebnis, das noch vor wenigen Jahren für Schlagzeilen in der nunmehr krisenmüden Öffentlichkeit gesorgt hätte, ist niederschmetternd: Die Welt befindet sich auf dem Weg in das schlimmste Horrorszenario des IPCC (RCP 8.5), das lange als unseriös alarmistisch galt und einen Anstieg der globalen Temperatur um 3,3, bis 5,4 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts prognostiziert. Eine existenzielle Bedrohung für die Spezies Mensch. Aber das weitgehende Schweigen im deutschen Blätterwald zu diesen alarmierenden Forschungsergebnissen, die ein radikales Umsteuern in der Klimapolitik alternativlos machen, wurde nur durch wenige Beiträge unterbrochen, die eher geneigt waren, das Ausmaß der Katastrophe kleinzureden. Ein Artikel in der "Süddeutschen" sieht das Nachforschen generell kritisch: "Zudem bleibt unklar, warum sich die Autoren um Schwalm überhaupt mit den RCP-Szenarien befasst haben – schließlich sind sie längst veraltet", so das Urteil über die Modelle, die 2013 im bis dato aktuellsten Sachstandsbericht des Weltklimarates erschienen sind.

Wir wollen wieder lustig sein

Neben der angesprochenen diskursiven Aufspaltung eines Themas in die scheinbar voneinander unabhängigen Bereiche Wirtschaftskrise und Klimakrise – die eigentlich nur die beiden Seiten desselben Krisenprozesses spiegeln –, sowie der Marginalisierung von neuen, alarmierenden Klimastudien, greift ein krampfhafter Optimismus um sich. Man will endlich wieder gute Nachrichten von der Klimafront bringen können. Zum einen werden punktuelle Fortschritte bei der Reduzierung der CO2-Emissionen hochgejubelt, um daraus eine Kehrtwende in der Klimapolitik und einen Sieg des "kalten, ökonomischen Konzepts" des Kapitals zu fabrizieren, wie ihn etwa die Springerzeitung "Welt" Anfang 2020 anlässlich der leicht rückläufigen Emissionen in Deutschland postulierte. Die Gesetze des Marktes, etwa der Handel mit Verschmutzungsrechten in der EU, würden die Klimakrise überwinden, so die schiefe Logik dieser Argumentation, die souverän ignoriert, wie die Gesetze des Marktes global seit Jahrzehnten, aller technologischen Fortschritte zum Trotz, immer weiter steigende Emissionen produzieren.

Zudem wird in der veröffentlichten Meinung ein Diskurs gepflegt, der gerade in Unternehmern, Finanzakteuren oder Konzernen die Rettung vor dem drohenden Klimakollaps erblicken will. Einzelne Branchen oder Akteure würden schon die Wende in der Klimapolitik einleiten, so die Apologetik, die sich dabei entweder auf Technologien, die es noch zu erfinden gilt, oder die Machtstellung der angeblichen "Klimaretter" beruft. Neben der Schnapsidee, ein egomanischer Milliardär wie Elon Musk könnte durch seine mit viel Energieaufwand produzierten E-Autos den Klimawandel noch abwenden, werden gerne Finanzmanager als Heilsfiguren und Weltenretter aufgebaut. So argumentierte etwa der SPON-Kolumnist Henrik Müller, der ausgerechnet im "Vermögensverwalter" Blackrock einen Klimaretter erblicken wollte – was nur unter Ausblendung aller empirischen Evidenz gelingt, gehört das Unternehmen doch zu den Spitzeninvestoren bei allen acht größten Kohle- und Ölfirmen des Planeten.

Ähnliche Argumentationsmuster sehen "strategisch" denkende Pensionsfonds oder die Versicherungsbranche in der Rolle quasi staatlicher Akteure, die durch ihre Finanzmacht die Unternehmen dazu nötigen würden, endlich umweltgerecht zu produzieren. Ausgeblendet wird dabei der Verwertungszwang des Kapitals, dem auch die scheinbar allmächtigen Finanzakteure in Krisenzeiten aufgrund eines niedrigen Zinsniveaus verstärkt ausgesetzt sind – und der gerade die Finanzbranche zur Finanzierung rentabler und umweltschädlicher Investitionen nötigt.