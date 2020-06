Stets auf Seiten der Sieger

Sogar innerhalb der Zeitfenster, die zwischen den offen eskalierenden Finanzkrisen als funktionierender Normalzustand bekannt sind, gelingt es nicht, die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Das einzelne Kraftwerk mag Blackrock egal sein – die Gesamtkonjunktur ist es nicht. Obwohl aber Produktionsverfahren immer effizienter werden und der Anteil an Strom aus regenerativen Energien zunimmt, werden Fortschritte dadurch zunichte gemacht, dass der Ressourcenhunger insgesamt noch schneller wächst. Lagen die globalen CO2-Emissionen Anfang der 1990er-Jahre, als das Thema der Erderwärmung bei den Verhandlungen um internationale Klimakonventionen auf die politische Tagesordnung rückte, noch bei 22 Milliarden Tonnen pro Jahr, kratzen sie inzwischen, nach sich fortlaufend überbietenden Allzeitrekorden, an der 40-Milliarden-Tonnen-Marke.

Abgesehen vom Kapitalversagen beim Klimaschutz traten die Schwachstellen eines Finanzystems, das keinen Stillstand, ja noch nicht einmal Entschleunigung aushält, selten so deutlich zutage wie in der Corona-Krise. Wenige Wochen, in denen die wirtschaftlichen Verwertungsprozesse gekappt oder auch nur eingeschränkt sind, produzieren eine so gewaltige Schuldenlast, dass bereits über neue Generationenverträge diskutiert werden muss. Doch während großen Teilen der Weltbevölkerung massive Verelendungsschübe drohen, scheint bereits sicher, dass zumindest ein paar Menschen die gegenwärtigen Turbulenzen gut überstehen werden: Laut einer Untersuchung des Instituts für politische Studien in Washington nahmen im ersten Quartal 2020 nicht nur die Arbeitslosenzahlen in den USA im zweistelligen Millionenbereich zu – auch das Vermögen der Milliardäre mehrte sich zwischen dem 18. März und dem 10. April beträchtlich. Mit einem Zugewinn von 282 Milliarden Dollar innerhalb weniger Wochen sind sie, nach einem kurzen Einbruch, bereits wieder reicher als im Jahr 2019 (im Gegensatz zu Jeff Bezos und Elon Musk gehört Bill Gates ironischerweise nicht zu den Spitzenverdienern).

In der Finanzkrise 2009 dauerte es 30 Monate, bis die Reichsten ihre Verluste kompensiert hatten und wieder dazuverdienten. Diesmal dauerte es nur drei Wochen. Die ökonomische Ungleichheit nimmt nicht nur konstant zu – sondern auch immer schneller.

Flexibel bleiben

Wie kein anderer Akteur am Finanzmarkt verkörpert Blackrock Krisengeschehen und Kapitalkonzentration: Das eingesetzte Geld ist flexibel. Wo keine Gewinne mehr winken, verflüchtigt es sich – und sucht Häfen, wo es noch was zu holen gibt. Gewinner werden belohnt, Verlierer fallen gelassen. Nie ist dieses Geschäftsmodell profitabler als in der Krise.

Noch 2004 verwaltete Blackrock, erst 1988 gegründet, den bescheidenen Betrag von 300 Millarden Dollar. Durch Fusionen gelang es, das betreute Vermögen innerhalb von zwei Jahren auf 1,1 Billionen Dollar zu steigern. Der große Durchbruch glückte jedoch erst in der globalen Finanzkrise. Während die Weltwirtschaft leidet, mehrt Blackrock sein verwaltetes Vermögen auf 3,3 Billionen Dollar im Jahr 2009, aus denen im Laufe des vergangenen Jahrzehnts 7,5 Billionen Dollar werden. Zum Vergleich: Der deutsche Bundeshaushalt beläuft sich auf etwa 362 Milliarden Euro, was einem knappen Zwanzigstel entspricht.