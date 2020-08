CO2-Abgabe: Ein Bonus für den Klimaschutz

Die Umweltbewegung der Schweiz antwortete auf diese Frage mit einem eigenwilligen Vorschlag: dem Ökobonus. Gemeint ist damit ein System, das die Einnahmen aus Ökoabgaben an alle Bürger zurückzahlt, Kinder eingeschlossen. Dabei erhalten alle die gleiche Summe, Ärmere wie Reichere. Den ersten Praxistest bestand diese Strategie im Kanton Basel-Stadt. Dort führte die damalige rot-grüne Regierung 1998 eine Stromabgabe ein, deren Einnahmen zurückgezahlt werden. Der Versuch war erfolgreich. Der Stromverbrauch in der Industriestadt Basel wuchs weit weniger schnell als in anderen Großstädten. Die Basler akzeptierten die Abgabe, weil sie alle im folgenden Jahr einen Scheck über den gleichen Betrag erhielten. Und jedes Unternehmen erhielt diese Summe fürjeden Arbeitsplatz.

Untersteller findet das Schweizer Bonus-Modell sympathisch

Bis zu einer landesweiten Abgabe dauerte es einige Jahre. Aber am 1. Januar 2008 erfolgte der Startschuss. Seitdem erhebt die Schweiz eine CO2-Abgabe auf Heizöl und Erdgas, die inzwischen auf 89 Euro erhöht wurde. Auch sie wird als Ökobonus zurückgezahlt: Von den 1,1 Milliarden Euro an Einnahmen im Jahr 2018 floss ein Drittel in die energetische Sanierungvon Gebäuden. Die verbliebenen zwei Drittel erhielten die Bürger: Nach Berechnungen der Schweizer Regierung bekam die Mehrzahl der Schweizer Haushalte mehr Geld zurück, als sie über die Abgabe ein Jahr zuvor bezahlt hatte. In konkreten Zahlen: Eine vierköpfige Familie kam im Jahre 2018 auf Heizkosten von durchschnittlich etwa 1.800 Euro. Davon entfielen 210 Euro auf die Abgabe. Im Sommer 2019 erhielt jeder Schweizer Bürger 65 Euro aus den Einnahmen der Abgabe, eine vierköpfige Familie also 260 Euro. Da jede Person den gleichen Betrag erhält, belohnt das System jene, die sparsam heizen und in neue Heiztechniken investieren.

Die Forderung nach einer CO2-Abgabe, deren Einnahmen als Energiegeld wieder zurückgezahlt werden, findet sich auch bei den Bündnis-Grünen, bei "Fridays for Future" oder bei den "Scientists for Future". Auch Franz Untersteller findet das Modell "Abgabe mit Ausgleich für die Bürger" sympathisch. Allerdings will er die Einnahmen in die Zukunft investieren: "Wenn wir dafür die Stromsteuer senken, werden fossile Brennstoffe und Kraftstoffe teurer, Strom und E-Mobilität aber billiger. Das Alte würde das Neue finanzieren." Für Reto Burkart vom Schweizerischen Bundesamt für Umwelt steht und fällt die Akzeptanz der CO2-Abgabe dagegen mit der Rückzahlung der Einnahmen an die Bürger. Der Ökobonus auf dem Konto wirke wie eine Belohnung. Und der Klimaschutz profitiert. "80 Prozent der Neubauten werden inzwischen ohne den Ausstoß von CO2 beheizt", sagt Burkart. Dank der Abgabe sind die CO2-Emissionen durch das Heizen in der Schweiz in den vergangenen zehn Jahren um ein Viertel gesunken, schreibt das Bundesamt.

Auch die Schweiz erreicht ihre Klimaziele nicht

Also, alles paletti im Schweizer Klimaschutz? Beileibe nicht. Auch die Schweiz hat Probleme, die eigenen Klimaziele zu erreichen. Der Grund ist ein fauler Kompromiss: Beim Versuch, die CO2-Abgabe nicht nur auf Heizöl und Erdgas, sondern auch auf Benzin und Diesel zu erheben, knickte die Schweizer Regierung ein. Die Dauerkoalition aus Konservativen, Liberalen, Christdemokraten und Sozialdemokraten konnte (und wollte) die Abgabe nicht gegen die mächtige Öl- und Autolobby des Landes durchsetzen. Stattdessen einigte sie sich mit den Vertretern der Autolobby auf einen sogenannten Klimarappen von umgerechnet 1,2 bis 1,8 Cent pro Liter Treibstoff ein. Der gegenwärtige CO2-Preis von 89 Euro pro Tonne Kohlendioxid würde jeden Liter Treibstoff dagegen um rund 30 Cent verteuern. Entsprechend hoch wäre dann aber auch der Ökobonus.