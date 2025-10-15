Werde KONTEXT:Unterstützer
Ausgabe 759
Politik

Krankenversicherung für Geflüchtete

"Rechtswidrig und betrugsartig"

Krankenversicherung für Geflüchtete: "Rechtswidrig und betrugsartig"
|

Datum:

Tausende Geflüchtete sitzen in der Schuldenfalle – nicht, weil sie etwas falsch gemacht haben, sondern wegen des baden-württembergischen Ministeriums für Justiz und Migration. Ein Gericht spricht sogar von Betrug. Doch statt einer einfachen Korrektur kommt nun eine Gesetzesänderung, die alles komplizierter macht.

Fotos: Julian Rettig
Wegen erdrückender Krankenkassenbeiträge in der Schuldenfalle gelandet. Fotos: Julian Rettig

Mehrere Tausend Menschen in Baden-Württemberg, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen, sind durch erdrückende Krankenkassenbeiträge in die Schuldenfalle getrieben worden. Schuld ist eine Vorgabe des Ministeriums für Justiz und Migration an lokale Sozialämter, welche von mehreren Gerichten – auch vom Landessozialgericht – als rechtswidrig eingestuft wird. Eines dieser Gerichte spricht von einer Praxis, die "auf den Betrug der in ihrem Gastland ohne Arbeit, Einkommen, Sprach- und Rechtskenntnisse hilflosen Menschen auf der Flucht" ausgerichtet sei. Eine Gesetzesänderung der Bundesregierung soll Abhilfe schaffen, indem es die Betroffenen gleich komplett aus den gesetzlichen Krankenkassen wirft. Worum geht es?

Wer Leistungen nach dem AsylbLG bezieht – im Wesentlichen also Menschen, die Asyl beantragt haben –, hat grundsätzlich keinen Anspruch auf eine reguläre Krankenversicherung, sondern nur auf Behandlung akuter Krankheiten und Schmerzzustände. Erst nach 36 Monaten Aufenthalt in Deutschland erfolgt ein Übergang von diesen "Grundleistungen" zu Leistungen analog zu Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB XII). Hierzu gehört auch die Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse.

Foto: Joachim E. Röttgers

Über den Autor

Seán McGinley ist Politikwissenschaftler, Soziologe, Historiker und ehemaliger Geschäftsführer des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg (red)

Wenn eine Grundleistungen beziehende Person allerdings einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgeht, dann geht damit auch die Krankenkassenmitgliedschaft einher. Endet aber diese Beschäftigung, bevor die Person seit 36 Monaten in Deutschland gewesen ist, fällt die Person in den AsylbLG-Grundleistungsbezug zurück – mit der bereits erwähnten eingeschränkten gesundheitlichen Versorgung.

Wer trägt die Kosten?

Allerdings ist es nicht möglich, die Krankenkasse zu kündigen, außer man hat eine anderweitige ausreichende Absicherung – beispielsweise eine private Krankenversicherung. Hat man diese nicht, kommt mit dem Ende der Versicherungspflicht (etwa durch Beendigung einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung) eine obligatorische Anschlussversicherung (OAV) zum Tragen. Man muss also auf jeden Fall Mitglied einer Krankenkasse bleiben. Das Bundessozialgericht (BSG) hat 2022 entschieden, dass die eingeschränkte gesundheitliche Versorgung des AsylbLG keine solche anderweitige Absicherung darstellt. Heißt: Wenn Asylsuchende während ihrer ersten 36 Monate in Deutschland ihre sozialversicherungspflichtige Arbeit verlieren, greift die obligatorische Anschlussversicherung. Das Bundessozialgericht entschied aber nicht, wer die Beitragskosten tragen muss. Während in Rheinland-Pfalz die Landesregierung klargestellt hat, dass die Sozialämter dies zu tun haben, ist in Baden-Württemberg das zuständige Ministerium für Justiz und Migration der Meinung, es würde keine Rechtsgrundlage für eine Übernahme der Beiträge durch die Sozialämter geben. Hier sei eine Gesetzeslücke, die nur auf Bundesebene geschlossen werden könne. Das schrieb das Ministerium am 26. August 2024 an die Landkreise und Kommunen und kündigte gleichzeitig an, dass Behörden, welche die Beiträge bislang übernommen haben, diese ab 2025 nicht mehr vom Land erstattet bekommen würden.

Die Folge davon war, dass Tausende Menschen landesweit plötzlich Beitragsrechnungen erhielten, die sie keinesfalls bezahlen konnten. Die Beiträge liegen meist um die 250 Euro im Monat für eine alleinstehende Person – die nach AsylbLG einen monatlichen Regelsatz von 460 Euro erhält.

Es dauerte nicht lange, bis Betroffene bei Beratungsstellen, Hilfsorganisationen und Anwaltskanzleien aufschlugen. Der Freiburger Rechtsanwalt Martin Weise, der für die erste erfolgreiche Klage gegen die verweigerte Übernahme der Beiträge verantwortlich war, schätzt, dass er um die 30 Mandate zu dieser Thematik übernommen hat. "Das ist für meine kleine Kanzlei schon recht viel. Tatsächlich betroffen dürften aber viel mehr Personen sein. Viele dürften aber gar nicht wissen, wie sie sich gegen die Ablehnung der Landratsämter zur Wehr setzen können. Die 'Dunkelziffer' scheint mir recht hoch zu sein", sagt der Jurist.

Die AOK Baden-Württemberg hat nach eigenen Angaben um die 1.400 Mitglieder, die obligatorisch anschlussversicherte AsylbLG-Grundleistungsbeziehende sind. Die anderen großen Krankenkassen TK, DAK und Barmer gaben an, ihnen lägen entsprechende Zahlen nicht vor. Die Landesvertretung des Verbandes der Ersatzkassen reagierte trotz zweimaliger Nachfrage nicht.

Die klagenden Geflüchteten bekamen immer Recht

Die vom Rechtsanwalt Weise erstrittene erste Entscheidung eines Baden-Württembergischen Sozialgerichts kam am 17. März 2025 vom Sozialgericht Freiburg. Sein Mandant, ein 25-jähriger syrischer Kurde, verklagte das Landratsamt des Ortenaukreises, es ging um die monatlichen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge in einer Gesamthöhe von 232,13 Euro. Der junge Mann war Ende 2022 nach Deutschland gekommen und hatte 2023 knapp vier Monate bei einer Firma in Karlsruhe gearbeitet, bevor er das Arbeitsverhältnis im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber auflöste und einen Deutschkurs begann.

Als ihm die Beiträge für die OAV, die obligatorische Anschlussversicherung, in Rechnung gestellt wurden, beantragte er deren Kostenübernahme durch das Sozialamt. Ohne Erfolg. Zum Zeitpunkt der Gerichtsentscheidung war der junge Mann bereits als subsidiär Schutzberechtigter anerkannt worden, war also nicht mehr im AsylbLG-Bezug. Allerdings hatte er zu diesem Zeitpunkt fünf Monate lang 232,13 Euro aus seinem Regelsatz und dem Einkommen einer geringfügigen Beschäftigung für die Versicherungsbeiträge aufgewendet.

Das Gericht sah – im Gegensatz zum Ministerium für Justiz und Migration – durchaus eine Rechtsgrundlage für eine Übernahme der Beiträge, nämlich § 6 AsylbLG. Danach können "sonstige Leistungen" – also solche, die nicht in den AsylbLG-Grundleistungen vorgesehen sind – gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich sind. Die Übernahme der Beitragskosten sah das Gericht zur Sicherung des Lebensunterhalts als unerlässlich an, weil die Beiträge sonst das Einkommen größtenteils aufzehren würden. Dieser Argumentation schlossen sich auch die Sozialgerichte in Heilbronn, Karlsruhe und Stuttgart an. Zusätzlich wiesen die Heilbronner und Karlsruher Gerichte darauf hin, dass bei der umfassenden Novellierung des AsylbLG 2014 explizit in die Gesetzesbegründung geschrieben wurde, dass für Personen im Grundleistungsbezug, die gleichwohl gesetzlich krankenversichert sind, "eine ergänzende Bedarfsdeckung über den § 6" erfolgt.

Zauberwort "Einzelfallentscheidung"

Gemessen an der Anzahl der Betroffenen erscheint die Anzahl der Klagen vergleichsweise gering. Sechs der acht erstinstanzlichen Sozialgerichte im Land nannten auf eine Kontext-Anfrage die Zahl der in dieser Sache eingegangenen Klagen. Zählt man diese zusammen, kommt man auf insgesamt zwischen 50 und 70 Klagen an diesen sechs Gerichte. In allen bisher veröffentlichten Entscheidungen bekamen die klagenden Geflüchteten Recht – auch vor dem Landessozialgericht, das sich am 4. August erstmals in einer Entscheidung mit dieser Thematik befasste.

Trotz der hohen Erfolgschancen und der ohne Rechtshilfe drohenden enormen finanziellen Schäden klagt also nur ein Bruchteil der Betroffenen. Es gibt offenbar bedeutende Hürden beim Zugang zum Recht. Abhilfe könnten die Behörden schaffen, indem sie die einhellige Rechtsprechung bis hin zum Landessozialgericht zum Anlass nehmen, um die Praxis zu ändern. Doch sie bleiben stur.

Ende Juli wandte sich die SPD-Landtagsabgeordnete Dorothea Kliche-Behnke mit einem Brief an Justizministerin Marion Gentges (CDU). Die Tübinger Sozialdemokratin, die stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion und Sprecherin für Integration und Sozialpolitik ist, sagte gegenüber Kontext, sie finde es "mehr als bedenklich, dass das Land trotz mehrfacher Rechtsprechung auf seiner Auslegung beharrt". Die Ministerin müsse erklären, "warum sie gegen alle Widerstände daran festhält, Krankenkassen und Betroffene im Stich zu lassen". In ihrem Brief verwies sie auf die Gerichtsentscheidungen, die anderslautende Praxis in Rheinland-Pfalz und die negativen Folgen für die Betroffenen wie für die Krankenkassen.

Die von Staatssekretär Siegfried Lorek (CDU) unterzeichnete Antwort wiederholte weitgehend wortgleich die Argumentation aus dem vorjährigen Rundschreiben: Eine Übernahme der Beitragskosten nach § 6 AsylbLG sei nicht möglich. Eine Abweichung davon sei "auch ausgehend von den von Ihnen angeführten Einzelfallentscheidungen unterschiedlicher Sozialgerichte" nicht geplant, teilte Lorek der SPD-Abgeordneten mit.

"Einzelfallentscheidung" ist das Zauberwort all derer, die eine rechtswidrige Praxis trotz gerichtlicher Klatsche aufrechterhalten wollen. Bundesinnenminister Dobrindt und seine rechtswidrigen Zurückweisungen an deutschen Grenzen lassen grüßen. Das Justizministerium ließ auf expliziter Nachfrage von Kontext offen, was an den "Einzelfallentscheidungen" so besonders sei, dass sich ihre zentralen Punkte nicht auf andere Fälle übertragen lassen. Das Ministerium teilte lediglich mit, es werde an seiner Rechtsauffassung festhalten.

Das Sozialgericht Karlsruhe ist irritiert

Die zwölfte Kammer des Sozialgerichts Karlsruhe, die Ende März dieses Jahres eine der ersten Entscheidungen in dieser Sache gefällt hatte und dabei mit der eingangs erwähnten Wortwahl einen mutmaßlich besonders schweren Betrug durch staatliche Stellen erkannt zu haben meinte, zeigte sich angesichts der anhaltenden Uneinsichtigkeit der Behörden zunehmend irritiert. Am 21. Juli entschied die Kammer in gleich vier Fällen zum Thema OAV-Beiträge und holte dabei zum Rundumschlag gegen das Justizministerium aus.

Das Ministerium lässt den Rechtsbruch "wissentlich und willentlich ungestraft" geschehen.

Das Ministerium lässt den Rechtsbruch "wissentlich und willentlich ungestraft" geschehen.

Das Ministerium würde die beklagte Behörde – in diesem Fall das Landratsamt Rastatt – "gleichermaßen wissentlich und willentlich ungestraft rechtswidrige und betrugsartige Methoden anwenden lassen". Das Gericht ließ es sich aus diesem Anlass auch nicht nehmen, einige grundsätzliche Gedanken dazu loszuwerden, was es für eine Gesellschaft heißt, wenn der Staat regelmäßig im Umgang mit geflüchteten Menschen das Recht bricht und es aufgrund von Gleichgültigkeit keinen öffentlichen Aufschrei dagegen gibt. Es sprach von einer Entwicklung, in der "[...] die freiheitlich-demokratische und sozialstaatliche sowie weltoffene Grundordnung unter dem Deckmantel ihres vorgeblichen Fortbestehens [...] zu einem rechtspopulistisch unterformten und willkürlich geführten Polizeistaat erodiert".

Das konkrete Problem der Beitragsschulden wird zumindest bald nicht mehr auftreten, denn die Bundesregierung hat eine Lösung parat: Die OAV soll künftig für Personen im AsylbLG-Grundleistungsbezug einfach nicht mehr gelten. Mit dem Jobverlust wird künftig auch die gesetzliche Krankenversicherung enden. Bereits entstandene Beitragsschulden können "im Ermessen der Kassen" erlassen werden. Keine der von Kontext angefragten Kassen wollte nähere Angaben dazu machen, ob und inwiefern sie von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen beabsichtigen.

"Einfach nur schäbig", findet Anja Bartel vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg die Gesetzesänderung: "Statt sich darum zu kümmern, dass Menschen ihren Versicherungsschutz auch tatsächlich in Anspruch nehmen können, sollen sie wieder unter das extrem einschränkende, menschenunwürdige und verwaltungsaufwendige System der eingeschränkten Gesundheitsversorgung nach dem AsylbLG fallen." Dies sei im Einklang mit der Haltung einer Bundesregierung, der es nur noch darum gehe, migrationspolitische Härte zu demonstrieren, und die immer noch am Trugschluss festhalte, möglichst unmenschliche Lebensbedingungen würden Menschen von der Flucht abhalten.

Tatsächlich nimmt die Bundesregierung mit dieser Änderung eine zusätzliche Belastung für die Kommunen in Kauf. Die Pressestelle des Ortenaukreises schätzt, dass eine Übernahme der OAV-Beiträge wahrscheinlich weniger Aufwand für die Kommunen bedeuten würde als die beabsichtigte Lösung mit der Gesundheitsversorgung nach dem AsylbLG. Bemerkenswert, wird doch die "Entlastung der Kommunen" ansonsten mantraartig von der Bundesregierung bemüht, um menschlich indiskutable und rechtlich mindestens fragwürdige Praktiken von Zurückweisungen bis hin zur Einschränkung des Familiennachzugs zu rechtfertigen. Möglicherweise haben Bundes- und Landesregierung zu diesem Prinzip ein genauso flexibles und instrumentelles Verhältnis wie zum Prinzip der Rechtsstaatlichkeit an sich, die in der Migrationsdebatte je nach Interessenlage wahlweise als Totschlagargument dient oder vollkommen egal sein kann.

Nicht anders verhält es sich mit Betrug im Zusammenhang mit Sozialleistungen. Menschen, denen unterstellt wird, ein paar Euro zu bekommen, die ihnen vielleicht nicht zustehen, gelten als eines der dringendsten politischen Probleme unserer Zeit. Ein mutmaßlich schwerer Betrug mit staatlichen Stellen als Täter und potenziell einer vierstelligen Anzahl an Geschädigten zeitigt bislang keinerlei politische und mediale Resonanz.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
