Schließung von Bosch Power Tools: "Ein Schlag in die Fresse"

Sebnitz liegt in der Sächsischen Schweiz, kurz vor der tschechischen Grenze. Ein Tourismusgebiet mit Ferienwohnungen und Wanderwegen. Rund um den sanierten Marktplatz stehen dreistöckige klassizistische Häuser. Es gibt die Volksbank, einen Gasthof, eine Tourist-Info, zwei Haushaltswarengeschäfte, einen Billigladen für alles mögliche, ein Eiscafé. Die Buchhandlung hat dichtgemacht.

An diesem heißen Freitagnachmittag liegt der fast schattenlose Platz nahezu leer da, ab und an holen sich Kinder ein Eis, ab und an holt jemand Geld bei der Bank. In den Seitenstraßen stehen zwischen renovierten Schindeldachhäusern mit blühenden Gärten immer wieder verrammelte Gebäude. Die Stadt, die sich aufgrund ihrer Tradition als "Seidenblumenstadt" vermarktet, hatte vor der Wende 14.000 Einwohner:innen, heute sind es mit Eingemeindungen knapp 10.000. Als Große Kreisstadt hat Sebnitz ein Gymnasium, eine Oberschule, zwei Grundschulen, zwei Kitas, das Freibad wurde saniert. In bundesweite Schlagzeilen geriet die Stadt zuletzt, weil ein Handwerker mittels einer rassistischen Anzeige im Amtsblatt einen Azubi gesucht hatte. Der Gemeinderat distanzierte sich und in der Stadt demonstrierten ein paar Hundert Menschen – für den Handwerker.

Bei der Kommunalwahl im vorigen Jahr wurde die AfD stärkste Fraktion mit sechs Sitzen, es folgt die CDU mit vier, das BSW hat zwei Stadträte, ebenso die beiden Wählergemeinschaften, von denen eine bürgerlich, die andere rechtsaußen ist. Dazu kommen noch ein Ex-NPDler und ein Grüner. Es steht also neun zu neun zwischen Bürgerlichen und Rechtsextremen, der parteilose Oberbürgermeister Ronald Kretschmar gibt den Ausschlag. Bei der Wahl des ersten ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeisters gewann ein AfDler. "Da ist was schiefgelaufen", sagt der Grünen-Stadtrat Paul Löser am Rande der Kundgebung der IG Metall Ostsachsen. Der Mathe- und Gemeinschaftskundelehrer meint, die angekündigte Werkschließung erinnere die Menschen an die Wendezeit, als vor 35 Jahren hier alles weggebrochen ist. Löser: "In den vergangenen Jahren haben sich die Leute etwas aufgebaut und nun kommt wieder ein Bruch."