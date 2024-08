Stellenabbau bei Weru in Rudersberg: "In meinen Adern fließt gelbes Blut"

Rund 300 hat das Unternehmen noch in Rudersberg. Doch es scheint absehbar, dass es künftig nur noch halb so viele sind, und zwar in Verwaltung, Vertrieb und Service. Die Produktion aber, in der 150 Leute Alu-Türen, Hebeschiebetüren, Isolierglas produzieren, soll weg. Wegen des Hochwassers, sagt die Geschäftsführung. Das hat in der Nacht vom 2. auf den 3. Juni die Produktionshalle komplett zerstört. Am Wiederaufbau hat die Firma kein Interesse. An Thüringen haben die hiesigen Weruaner kein Interesse.

Ganz neu ist die Verlagerung nicht. Bereits im vorigen November hatte es geheißen, die Hebeschiebetüren sollten nach Triptis in Thüringen verlagert werden, wo die Firma in den 1990ern eine Fensterproduktion aufgebaut hat. Die Alu-Türen sollten zu dem Zeitpunkt noch in Rudersberg bleiben. Nun nicht mehr.