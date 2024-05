40 Jahre Streik für die 35-Stunden-Woche: Blockaden, Aussperrung, Aufruhr

"Das war alles brutal spannend für mich", erinnert sich Kreft in seinem Verdi-Büro in Stuttgart. Wer streikt mit, wer nicht? Halten alle durch? Es wurde stundenlang diskutiert – am Tor, abends in der Kneipe. Und wer nicht mitmachte? "Da gingen Freundschaften in die Brüche." Einerseits. Andererseits entstanden neue, teilweise fürs ganze Leben, erzählt er. Gemeinsames Kämpfen schweißt eben zusammen, auch weil es ziemlich anstrengend ist. "Es gab immer etwas zu tun. Treffen im Gewerkschaftshaus, den nächsten Tag planen, Streikposten einteilen." Wie blockiert man die Zeitungsauslieferung? Wie verhält man sich, wenn die Polizei kommt? All das musste gelernt werden.

Die Stimmung außerhalb des Betriebs nahm Kreft im Großen und Ganzen als verständnisvoll wahr. "Aber klar, bei Demos gab es auch mal Sprüche wie 'Geh arbeiten, du Penner'." Mitte der 80er war die Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik hoch: 9,1 Prozent. In der Druckindustrie kam ein Technologieschub dazu. Die Angst davor, die Arbeit zu verlieren, war groß. Wie dagegen angegangen werden könnte, wurde seit Jahren in den Gewerkschaften diskutiert. Mit der Arbeitszeitverkürzung sollte die Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden.