Arbeitszeit: Mehr Urlaub für alle

Doch der Kampf war mühsam. In den 1920er Jahren gab es zwar zunehmend tarifliche Urlaubsregelungen, aus heutiger Sicht allerdings waren sie mager. Es blieb meist bei drei, vier Urlaubstagen im Jahr für die ArbeiterInnen. Damit diese knappe Freizeit gut genutzt werden konnte, bauten Gewerkschaften Ferienheime, boten Kurzreisen an. Im Bürgertum wurde derweil das Reisen Mode, Hotels empfingen immer mehr Gäste, Seebäder wurden beliebt, die Tourismusindustrie entstand.

Im Nationalsozialismus gab es keine Tarifverträge mehr, Gewerkschaften waren verboten, Urlaub gab es per Richtlinie, in der Regel sechs bis zwölf Tage im Jahr, manchmal auch 16.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1949 in der DDR-Verfassung der Urlaubsanspruch festgeschrieben, anfangs zwölf Tage, später 18. Die BRD zog 1963 nach. Seitdem stehen laut Bundesurlaubsgesetz jeder und jedem Arbeitenden 24 Werktage Urlaub zu. Tatsächlich gilt das bis heute. In fast 60 Jahren hat sich also am gesetzlichen Urlaubsanspruch nichts geändert. Alles, was über die 24 Tage hinausgeht, ist von GewerkschafterInnen erstritten worden. Und so sind für viele heute 30 Tage Jahresurlaub normal.

Zeit ist Macht

Warum eigentlich fordert niemand mehr Urlaub? Uwe Hildebrandt, Landesvorsitzender der NGG Baden-Württemberg, zuckt mit den Schultern. "Die Frage nach mehr Urlaub stellt sich nicht. Wir kündigen jetzt keine Manteltarifverträge." In denen ist der Urlaub vereinbart, und wenn der gekündigt würde, rechnet Hildebrandt mit massivem Ärger: "Wir haben in vielen Branchen zusätzliche Urlaubstage ab einem bestimmten Alter im Manteltarifvertrag. An diese Zusatztage wollen die Arbeitgeber seit Jahren ran." Übersetzt heißt das: der NGGler fürchtet, eine Auseinandersetzung über mehr arbeitsfreie Zeit wäre derzeit nicht zu gewinnen.