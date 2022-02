Kai Burmeister und Maren Diebel-Ebers: Die Vier-Tage-Woche ist weit weg

Frau Diebel-Ebers, Herr Burmeister, wie muss man gestrickt sein, um DGB-Vorsitzender beziehungsweise -Vizevorsitzende zu werden und zu sein?

Kai Burmeister: Man muss einen klaren Blick auf die Probleme der Arbeitswelt haben, man muss Lust haben, für die Interessen der Beschäftigten aufzustehen und klare Forderungen in Richtung Politik zu erheben. Und man muss eine Menge Spaß bei der Arbeit empfinden. Das ist bei mir so, die treibt mich an. Also der Kampf für Gerechtigkeit und gegen Ungerechtigkeit motiviert mich und so bin ich gestrickt.

Was halten Sie für Ihre wichtigste Eigenschaft für Ihre neue Aufgabe, Frau Diebel-Ebers?

Maren Diebel-Ebers: Ich kann gut Menschen verbinden und bin gerne der Übersetzer zwischen abhängig Beschäftigten und Politik, wenn es darum geht, Verbesserungen für die Beschäftigten zu erreichen. Das ist das, was mich ausmacht. Natürlich braucht man Geduld und einen langen Atem, das gehört bei uns dazu.

Wofür brauche ich als Arbeitnehmerin den DGB? Ich habe doch meine Fachgewerkschaft.

KB: Die Gewerkschaft ist natürlich jeweils im Betrieb verankert über den Gewerkschaftssekretär, die Betriebs- und Personalräte, Vertrauensleute. Klar, die sind dafür da, wenn es darum geht: Stimmt was mit der Lohnabrechnung nicht? Wie geht's mit dem Standort weiter? Wir haben aber viele Themen, die über die einzelne Gewerkschaft hinausgehen, und da ist der DGB der Ort, wo wir in der Gewerkschaftsfamilie schauen, wie kommen wir beispielsweise an neue Beschäftigtengruppen ran? Wie wirkt sich der hunderttausendfache Versuch von mobiler Arbeit derzeit aus? Jeder Industriebeschäftigte hat auch ein Interesse an guten öffentlichen Dienstleistungen. Man kämpft ja auch nicht in jedem Betrieb für sich, sondern in den Branchen und in der Öffentlichkeit für sozialen Fortschritt. Und das tun wir für alle Beschäftigten. Von daher brauchen wir auch einen starken DGB.

MDE: Wir gehen auf die Politik mit konkreten Anforderungen zu. Ein Beispiel: Wir haben hier in Heidelberg das Problem, dass viele Leute zur Arbeit nach Heidelberg einpendeln, es aber die passende Bus- oder Bahnverbindungen oft nicht gibt. Da hat eine Mitgliedsgewerkschaft wenig Zeit, sich darum zu kümmern. Wir als DGB haben das zum Thema gemacht. Wir sorgen dafür, dass beispielsweise Betriebs- und Personalräte in Entscheidungsgremien vertreten sind und dass sie auch gehört werden. Das ist Aufgabe des DGB.