Klimarettung vor Ort: Druck von unten statt Phrasen von oben

In dieser Hinsicht, der bisherigen Kluft zwischen Globalem und Regionalem, eröffnet der naturwissenschaftliche Sachbestandsbericht des IPCC neue, politisch auszugestaltende Perspektiven. Denn es sind nun naturwissenschaftlich abgesicherte Modellierungen der Folgen des Klimawandels auf regionaler und sogar lokaler Ebene möglich. Also: Was bedeutet konkret die Erwärmung im Jahresdurchschnitt um 1,5 Grad oder 2 Grad für eine Stadt wie Stuttgart? Welche Folgen haben Trockenheitsperioden oder extreme Regenfälle in der Stadt und welche Folgen haben diese für die ländliche und landwirtschaftlich geprägte Region Stuttgart? Erinnert sei nur daran, dass bei extremer Hitze in den letzten Jahren die Nachttemperaturen nicht nur in Stuttgart, sondern auch in vielen anderen Städten um bis zu 10 Grad höher waren im Unterschied zur ländlichen Umgebung. Oder dass bei extremem Regen das Risiko von Überschwemmungen deutlich zunehmen wird auf Grund der Talkessellage Stuttgarts, der Flächenversiegelung, auch in Folge des Ausbaus von Stuttgart als einer "autogerechten Stadt", der Erhöhung der Ablaufgeschwindigkeit des Wassers durch fehlende Sickerflächen, der Begradigung und unterirdischen Führung von Bächen und vielen anderen Faktoren.