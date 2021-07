Klimakatastrophe: Neue Technologien reichen nicht

In den Permafrostböden Sibiriens, Kanadas, Grönlands oder in den Gletscher-Regionen sind zwischen 1.300 bis 1.600 Gigatonnen Kohlendioxid gespeichert, gut die doppelte Menge des jetzt in der Atmosphäre enthaltenen Kohlendioxids. Durch das stattfindende Auftauen der Permafrostböden, verbunden mit großflächigen und kaum zu löschenden Bränden, wird dieser gespeicherte Kohlenstoff zunehmend freigesetzt und der Erwärmungseffekt verstärkt. Dadurch friert der Boden nicht wieder so wie bisher im Winter ein, sondern der im Winter fallende Schnee hält die in den aufgetauten Böden gespeicherte Wärme fest, sodass im darauf folgenden Frühjahr und Sommer noch mehr Boden, auch durch noch mehr Brände, auftaut und noch mehr gespeichertes Kohlendioxid freigesetzt wird. Jeder Jahreszeitenzyklus führt somit zu einer Verstärkung der Freisetzung klimaschädlicher Gase. Und nicht nur Kohlendioxid wird freigesetzt, sondern zugleich Methan und Lachgas, dessen klimaschädliche Wirkung über 100 Jahre gerechnet dreihundert Mal höher ist als die Wirkung von Kohlendioxid. Die Verschiebung der Permafrost-Grenze weiter nach Norden und damit die Schrumpfung der Permafrostböden ist empirisch gesichert festgestellt. Und die Modellierung dieses Vorganges lässt erwarten, dass bei einer durchschnittlichen Temperaturerhöhung um zwei Grad die Fläche der Permafrostböden sich mindestens um ein Drittel verringern wird.

Wird das Klima stabil oder chaotisch?

Solche nicht-linearen, auf positiven, sich selbst verstärkenden Rückkopplungen beruhenden Prozesse und deren Folgen sind in die meisten Modellierungen des Klimawandels noch gar nicht eingearbeitet, weil sie auf Erkenntnissen der letzten drei Jahre beruhen. Damit ist klar, dass die Dynamik des Klimawandels und dessen Folgen noch viel dramatischer sind als bislang prognostiziert. Die Häufung von Extremereignissen in den letzten Jahren und Jahrzehnten drückt einerseits die Dynamik der Veränderungen im bisherigen Zustand des Erdsystems aus. Aber ob oder wann das Erdsystem seinen bisherigen Zustand verlässt, das Klima "kippt", kann aufgrund der Nicht-Linearität nicht exakt prognostiziert werden. Erst recht sind keine Prognosen möglich über einen neuen Zustand des Klimas; auch nicht, ob es ein wie auch immer gearteter stabiler Zustand sein wird, oder ob das Erdsystem in einen chaotischen Zustand übergeht – und das wäre auf alle Fälle die größte Katastrophe, nicht nur für uns Menschen, sondern für die Möglichkeit von Leben auf der Erde überhaupt.

Trotz des immer noch ungenügenden Wissens um die Funktionsweise und Dynamik des Systems Erde ist sowohl von der empirischen Seite als auch durch die theoriegeleitete Modellierung unbezweifelbar: Das Erdzeitalter des Holozän und der Zustand des Erdklimas, der seit circa 12.000 Jahren existiert und eine basale Bedingung für die Möglichkeit der sozialkulturellen Entwicklung der Menschheit war, sind zu Ende. Seit 2016 spricht man vom Anthropozän, weil mit diesem neuen Zeitalter die Menschheit auf Grund ihrer Lebensform zu einem geologischen Faktor geworden ist: Sie hat die gesamte Oberfläche des Planeten Erde überformt, sie hat durch diese universalisierte Lebensform und deren "Nebenfolgen", zu denen die Produktion und Freisetzung von Treibhausgasen gehört, den das Holozän kennzeichnenden Klimazustand verändert. Ob und wenn ja, wie unter den durch diese Lebensform veränderten klimatischen Bedingungen ein Überleben der Menschheit möglich sein wird, ist noch gar nicht absehbar.

Nun hat die Konzeption des Anthropozäns Implikationen, die in ihrer Radikalität auch in der Forschung noch nicht adäquat wahrgenommen und entsprechend bearbeitet werden. Klassische Unterscheidungen und duale Entgegensetzungen wie insbesondere Natur auf der einen und Gesellschaft auf der anderen Seite greifen nicht mehr. Oder anders: Von Natur an sich, außerhalb und unabhängig von der Gesellschaft kann sinnvoll nicht mehr gesprochen werden. Damit bricht auch die Entgegensetzung und die Möglichkeit des gegeneinander Ausspielens von Ökonomie und Ökologie, von Wirtschaftsinteressen und Natur-, Umwelt- und Klimaschutz weg. Wenn die Menschheit mit ihrer Lebensform zu einem geologischen Faktor geworden ist, sie die ganze Erde überformt, "Natur" somit in "Gesellschaft" eingeschlossen ist, dann ist es angemessener von "gesellschaftlichen Naturverhältnissen" zu sprechen, so wie es der Soziologe Ulrich Beck und andere schon seit der Mitte der 1980er Jahre vorgeschlagen und ausgearbeitet haben.

Plan B ist gar kein echter Plan

Die Erdsystemwissenschaft, auch wenn in sie sozialwissenschaftliche Disziplinen integriert sind, wird aber immer noch dominiert durch eine strikt naturwissenschaftliche Ausrichtung und Problemlösungen und Handlungsvorschlägen, die auf dieser Ausrichtung basieren. Sie verbleibt somit noch in der dualen Entgegensetzung von "Natur" einerseits, "Gesellschaft" andererseits mit fatalen politischen Folgen. Denn die aus dem naturwissenschaftlichen Wissen von Kausalzusammenhängen und Gesetzmäßigkeiten des Klimasystems abgeleiteten Handlungsnormen beanspruchen selbst strikt kausalen Charakter und werden dadurch politischen Aushandlungsprozessen entzogen. Eine Expertokratie, in diesem Fall der Erdsystemwissenschaftler anstelle der Philosophenkönige Platons, wäre dann die einzig angemessene Herrschaftsform. Eine solche Expertenherrschaft ist aber weder wünschenswert noch durchsetzbar – die Auseinandersetzungen um die von Medizinern vorgeschlagenen Handlungsnormen im Zusammenhang der Corona-Pandemie sind diesbezüglich höchst lehrreich. Also greifen Erdsystemwissenschaftler, Politiker, Ökonomen und vor allem Wirtschaftslobbyisten immer stärker auf Elemente des von Paul Crutzen skizzierten "Plan B" zurück: auf rein technische Lösungen und technische Substitute. Zum Beispiel setzt man auf das Vorantreiben der Digitalisierung anstelle herkömmlicher Technologien, obwohl die negativen Klima- und Umweltfolgen der digitalen Technik durchaus bekannt sind.