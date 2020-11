Klimakrise: Alles normal, die Katastrophe kommt

Die seriöse Wissenschaft warnt mit immer dramatischeren Befunden vor den Folgen der Erderhitzung. Trotzdem geht alles seinen gewohnten Gang. Der Psychologe Christoph Burger erläutert, warum wir die Welt und unser Gehirn neu erfinden müssen.

Da hört man in den Medien: Das gerade zu Ende gehende Jahr 2020 soll die letzte Chance sein, einen Ökokollaps zu vermeiden. Ernsthaft? Wieso ausgerechnet jetzt? In den vergangenen dreißig Jahren gab es doch gar nichts, was wirklich herausstach. Zumindest im erdgeschichtlichen Sinn. Die Historie plätscherte eher so dahin. Der Autobestand wuchs etwas an, Urlaubsreisen per Flugzeug wurden üblicher. Einige Länder haben ihren Konsumrückstand aufgeholt. Dafür glänzten wir mit Umweltpolitik, Energiesparlampen, Windrädern und Photovoltaik. Das einzig Dramatische scheint zu sein, dass Umweltaktivist:innen wie Fridays for future plötzlich so einen Aufruhr veranstalten. Unangebrachter Alarmismus von überspannten Jugendlichen. Oder?

Das Weltwirtschaftsforum Davos, nicht unbedingt für Öko-Hysterie bekannt, fragte für seinen jüngsten Bericht über 750 Expert:innen und Entscheider:innen nach den großen globalen Risiken. Das Ergebnis: Das Eskalieren der Klimakrise ist nicht nur am wahrscheinlichsten. Es wäre auch am schlimmsten. Gravierender als ein globaler Krieg mit Atomwaffen. Warum so plötzlich? Wie kann unser ganz normales Leben schlagartig so fatal sein?