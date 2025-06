Luftqualität in Baden-Württemberg: Noch nicht sauber genug

Doch auch so dürfte das neue Regelwerk für ein umweltpolitisches Déjà-vu sorgen – weil an manchen Messstationen im Land die künftigen Grenzwerte wohl gerissen werden. Anders gesagt: Die Luft ist zwar über die Jahre sauberer geworden, aber sie ist längst noch nicht sauber genug. "Auch in Zukunft gibt es noch viel zu tun", heißt es vielsagend auf dem Umweltportal. "Bei Stickstoffdioxid liegt eine gute Handvoll von Kommunen, unter anderem Pforzheim, Ludwigburg und Stuttgart, an verkehrsnahen Standorten noch deutlich über den neuen Grenzwerten", teilt das zuständige Landesverkehrsministerium auf Anfrage mit. In betroffenen Städten müssten in den kommenden Jahren zusätzliche Luftreinhaltemaßnahmen umgesetzt werden.

"Bei Feinstaub PM10 ist eine sichere Einhaltung ohne zusätzliche Maßnahmen in fast allen Kommunen möglich, und bei Feinstaub PM2,5 lagen die Messwerte der letzten fünf Jahre bereits unter den neuen Grenzwerten", so eine Sprecherin von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Allerdings, schränkt sie ein, könnten verstärkt Wettereinflüsse dazu führen, dass die Feinstaubwerte nicht nur an verkehrsreichen Straßen ansteigen und Grenzwerte womöglich nicht eingehalten werden können. Zuletzt war dies im vergangenen Frühjahr der Fall, als sich die Schadstoffe aufgrund der langanhaltenden, sogenannten austauscharmen Hochdruckwetterlage nicht verteilen und verdünnen konnten.