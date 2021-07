Klimakatastrophe: Noch eine letzte Chance

Stattdessen flüchtete sich die Union auf Bundes- und Landesebene in selbstbeweihräuchernde Klimarhetorik. "Deutschland hat seine Verpflichtungen mehr als übererfüllt", schreiben die beiden Parteien allen Ernstes in ihr Bundestagswahlprogramm von 2013. Neue ehrgeizige Ziele müssten den Erhalt von Arbeitsplätzen und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft "angemessen berücksichtigen". Baden-Württemberg habe "vorbildliche Kennzahlen", hatte die Landes-CDU schon zwei Jahre vorher getönt.

Selbstlob wird flankiert von dem nur allzu beliebten Scheinargument, dass am deutschen Öko-Wesen der Planet nicht genesen werde. Es brauche "zwingend eine international abgestimmte Vorgehensweise", heißt es deswegen 2016 im schwarzen Wahlprogramm. Das war aber noch längst nicht alles. Im Kleingedruckten wird in der Hoffnung, Stimmung gegen die Grünen machen zu können, die Überprüfung bestehender Umweltzonen in Städten und Gemeinden "auf ihre Sinnhaftigkeit" versprochen. Und natürlich werden generelle Fahrverbote strikt abgelehnt und Tempolimits auf Wohngebiete beschränkt.

Nach der jüngsten Landtagswahl im März überraschte die hiesige CDU das augenreibende Publikum mit einer neuen Strategie. Um ein zweites Mal an den Kabinettstisch zu gelangen, behauptete Parteichef Thomas Strobl, die Grünen "rennen mit ihren Vorstellungen offene Türen bei uns ein". Kühn ist für diese These ein mildes Prädikat. So zementiert das 100-Punkte-Programm "Mit neuen Ideen für eine neue Zeit" das Nein zu Fahrverboten und verspricht, "den Wunsch der Menschen nach individueller Mobilität möglichst ressourcenschonend umzusetzen". Natürlich nimmt die CDU einmal mehr für sich in Anspruch, "Umwelt- und Energiepolitik auf wissenschaftlicher und nicht auf ideologischer Basis" zu betreiben. Die Ideologen sind bekanntlich immer die anderen, vorzugsweise der oft ziemlich zahme grüne Koalitionspartner. In Punkt 52 heißt es, "überbordende Umweltauflagen" dürften nicht zu einem Projektverhinderungsrecht werden, im Kapitel Mobilität wird Auto und Flugzeug dieselbe Daseinsberechtigung zugemessen wie Fahrrad, Bus und Bahn.

FDP spielt virtuos auf dem Klavier von vorgestern

Solche Realitätsverweigerung ist aber – abgesehen von der indiskutablen Haltung der AfD zum Klimaschutz – unter den demokratischen Parteien noch steigerbar, dank der FDP. Vielleicht ist es ein weiteres Laschet-Problem, dass er mit Liberalen regiert, die umweltpolitisch von der Moderne weit entfernt sind. Sogar Generalsekretär Volker Wissing, der fünf Jahre nicht nur mit der SPD, sondern dazu mit den Grünen in Mainz in einer Regierung saß, mischt sich in die gerade aufflammende Tempolimit-Diskussion ein mit der These, Deutschland habe "weiß Gott" andere Probleme, als "der Sucht" nachzugehen, "Dinge zu verbieten, die nicht verboten werden müssen". Er könne nicht nachvollziehen, warum Elektroautos nicht schneller als 130 fahren sollten. Lieber möchte der organisierte Liberalismus Autobahnen ausbauen und Lücken im Straßennetz schließen, um Staus und den damit verbundenen CO2-Ausststoß zu verringern.