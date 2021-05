Koalitionsvertrag BW: Geld oder Klima

Ohnehin war Winfried Kretschmann schon um einiges weiter. Im September 2019, zum 40. Geburtstag der von ihm mitgegründeten Partei, verdeutlichte der einstige Lehrer in einer progressiven, für seine Verhältnisse geradezu linken Rede den jubelnden BasisvertreterInnen beim Landesparteitag in Sindelfingen, wie aus Kapitalismus die ökologische Marktwirtschaft wird. Eben erst hatte er sich entschieden, noch einmal zur Landtagswahl anzutreten, jetzt stand er unter dem Eindruck der von Greta Thunberg ausgelösten weitweilten Bewegung, hatte erste Kontakte mit den FFF-VertreterInnen hinter sich und warb mit und für Gebote und Verbote. Die westliche Zivilisation fange mit zehn davon an, "daran darf ich die christliche Partei ja wohl mal erinnern". Und daran, "dass die unsichtbare Hand des Marktes das Klima nicht für uns retten wird" sowie "wie wenig Zeit wir noch haben, um den Kollaps zu verhindern". Das war vor Corona. Die Erklärung, die Pandemie habe die Ansichten in diesem Punkt eben verändert, zieht aber nicht – der grüne Tadel für die These von der unsichtbaren und ungenügenden Hand des Marktes schaffte es nämlich ins offizielle Landtagswahlprogramm, verabschiedet im Corona-Herbst 2020.

Trotzdem schlägt sich die Partei in die Büsche, die bei der Landtagswahl am 14. März 8,5 Prozentpunkte Vorsprung vor der CDU verbuchen konnte. Und auf die Seite der angeblich so seriösen und nachhaltigen FinanzpolitikerInnen. Der Schuldenbremsen-Fans, die nicht wahrhaben wollen, wie Generationengerechtigkeit sich verändert in einer Welt der immer heißeren Hitzesommer und der dramatisch geschmolzenen Gletscher. Aus den im Wahlprogramm in Aussicht gestellten "rechtzeitigen Investitionen zum Schutz vor Klimafolgeschäden, um nicht in Zukunft einen viel höheren Preis zu bezahlen" wurde ein Klimaschutz-Sofortprogramm mit Haushaltsvorbehalt. Das ist ungefähr so, als hätte Willy Brandt die Kernbotschaft seiner ersten Regierungserklärung von 1969 "Wir wollen mehr Demokratie wagen" versehen mit Hinweisen wie "Wenn die Steuerschätzung es erlaubt". Oder: "Sofern die Wirtschaft wieder anspringt."

Weg mit der Schuldenbremse!

Zu allem Überfluss fällt solche Hasenfüßigkeit auch noch in eine Zeit, in der selbst hartleibige Wirtschaftsexperten fast flehentlich dafür werben, alle Gestaltungsmöglichkeiten auszunutzen. "Die Defizitgrenze lässt sich mit einfacher Bundestagsmehrheit so lange aussetzen, bis sich die Wirtschaft hinreichend von der Coronakrise erholt hat", schreibt zum Beispiel Clemens Fuest, der Chef des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung. Für ihn zeigt das, "dass die Schuldenbremse klüger konstruiert ist, als viele Kritiker behaupten". Auf Baden-Württemberg übertragen hätte diese Erkenntnis das Sondierungspapier, also die Eintrittskarte der Schwarzen zu Koalitionsgesprächen, im dürren finanzpolitischen Kapitel um einen Satz wie diesen ergänzt: "Wir nutzen gegebenenfalls die Möglichkeiten aus Art. 84 der Landesverfassung, die Erderwärmung zu bekämpfen."

Jedenfalls kann mit einfacher, also der Mehrheit der alten und neuen Koalitionspartner im Parlament, abgewichen werden von der Vorgabe, wonach Einnahmen und Ausgaben "grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen" sind. Die Klimakrise müsste zur Naturkatastrophe erklärt werden, und es gibt durchaus Hinweise, dass davon im Laufe der Legislaturperiode Gebrauch gemacht wird. Jedenfalls wenn die Wirtschaft doch nicht ausreichend anspringt und die Steuerschätzungen zu pessimistisch bleiben. Spätestens dann ist erst recht Ärger programmiert, weil sich herausstellen würde, dass es ehrlicher und besser gewesen wäre, die Karten schon heute und zu Beginn der Koalition Kretschmann III auf den Tisch zu legen.