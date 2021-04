Grüne und Schwarze: Ba-Wü ist nicht genug

Es wird also in Stuttgart auf den Weg gebracht, was – je näher die Bundestagswahl am 26. September kommt – sicher wieder landauf, landab von schwarzen WahlkämpferInnen als Verbot oder Überregulierung diskreditiert werden wird. Dazu steckt noch jede Menge Sprengstoff in den Vereinbarungen selbst. Der 16. Spiegelstrich im Klimaschutz-Sofortprogramm zum Beispiel, der hat es in sich: "Ausrichtung der Finanzpolitik des Landes auf das 1,5 Grad-Ziel." Auf der Grünen Landesdelegiertenkonferenz wurde gleich von mehreren RednerInnen empfohlen, die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form zu beerdigen.

Zugleich denken CDU-Verhandler auf der Suche nach verlorenem Profil laut über neue Kompetenzfelder nach und über die Stärkung bestehender. "Solide Finanzen waren unser erster Punkt in den Sondierungsgesprächen – das gehört zu unserer DNA", sagt Generalsekretär Hagel am Wochenende in einem Zeitungsinterview und lässt vorsichtig schon mal durchblicken, dass er sich als Sparkassen-Filialleiter durchaus vorstellen kann, das Finanzministerium zu übernehmen. Er sei Oberschwabe und da "schafft man da mit, wo man gebraucht wird". Viel mehr als Kleinigkeiten gilt es demnach noch zu lösen, bis "der Käs‘ gegessen ist", wie der Ministerpräsident sagen würde, und ein zweiter Kiwi-Koalitionsvertrag Anfang Mai in trockenen Tüchern ist. Ganz abgesehen von den gerade in den kommenden Tagen noch zu erwarteten Querschlägen durch die beispiellose Schräglage der Union auf der Suche nach dem Kanzlerkandidaten.