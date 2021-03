Transparenz im Parlament: Lukrative Heimlichtuerei

Zwielichtige Aserbaidschan-Geschäfte oder dubiose Masken-Deals sind so zwar nicht zu verhindern, sie müssen aber ganz und gar im Dunkel der Illegalität stattfinden. In der Bundesrepublik hingegen durften Abgeordnete auf Abwegen bis jetzt darauf hoffen, dass ihre Regelverletzungen als Kavaliersdelikte durchgehen. "Dass es die Union jetzt so trifft, ist insofern bezeichnend, denn sie ist in der gesellschaftlichen Realität heute, was Transparenz betrifft, einfach nicht angekommen", sagt Hartmut Bäumer. Der frühere Amtschef in Winfried Hermanns grünem Verkehrsministerium, der 2019 zum Vorsitzenden von Transparency International Deutschland gewählt wurde, spricht von "einer kulturellen Sache": Vom Hinweisgeberschutz über das Unternehmensstrafrecht bis hin zum Lobbyregister – immer habe die Union gemauert, "und das fällt ihr jetzt auf die Füße".

Statt diese Mauer zu schleifen, fliegen die Nebelkerzen. Vorbereitet ist ein Verhaltenskodex, der gute Chancen hat, das Papier nicht wert zu sein, auf dem er steht, jedenfalls in entscheidenden Punkten. So verunziert die stark abschwächende Vokabel "könnte" jene Passage, wonach auf europäischer, Bundes- oder Landesebene sämtliche Nebentätigkeiten offenzulegen sind, auch Mitgliedschaften in Vorständen und Aufsichtsräten: Für "Gewinnanteile, Aktienoptionen oder Unternehmensbeteiligungen könnte Gleiches gelten".

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hatte sich sein Engagement bei einem New Yorker Start-up mit solchen Aktienoptionen versilbern lassen, denen das "Handelsblatt" einen Gegenwert von einer Viertelmillion Dollar nachsagt. Eine andere Summe muss NormalverdienerInnen ebenso zweifeln lassen an der Ernsthaftigkeit des Bemühens um mehr Einblick. Denn offengelegt werden müssen nach den Plänen der schwarzen Bundestagsfraktion "Nebenverdienste ab 100.000 Euro auf Euro und Cent genau". Sowohl die Höhe dieser Hürde als auch die Formulierung kann bei Anlegung strenger Maßstäbe auch als Verhöhnung des Publikums verstanden werden.

Scheinheilige Abwehrschlachten der Union

Wie weit der Weg zur deutlich besseren Transparenz noch ist, zeigen auch die immer neuen Abwehrschlachten, die zu schlagen die Union sich bislang nicht geniert. Bernhard Kaster, der bis 2017 den Wahlkreis Trier im Bundestag vertrat, war besonders eifrig und kanzelte einschlägige Überlegungen aus der Opposition oder aus den Reihen der SPD als "Populismus pur" ab, nach diesem "ganz einfachen Rezept: Man nehme einen möglichst negativ besetzten Begriff, Lobbyist, zeichne ein düsteres Bild und präsentiere eine scheinbar einfache Lösung, die aber niemand braucht".