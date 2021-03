Landtagswahl Baden-Württemberg: Jede achte Stimme für die Tonne

Neuer Rekord: Zwölf Prozent der Stimmen gingen bei dieser Landtagswahl an Parteien, die nicht im Südwest-Parlament vertreten sein werden. Das ist ein demokratisches Problem. Abhilfe böte eine Senkung oder Abschaffung der Fünfprozenthürde – oder das Präferenzwahlsystem.

Das amtliche Endergebnis der Landtagswahl war noch nicht alt, da hatten manche in den sozialen Netzwerken schon die Schuldigen ausgemacht: Die Klimaliste sei verantwortlich dafür, dass es knapp nicht für Grün-Rot gereicht hatte. Und ja, kann schon sein: Wenn all jene, die die Klimaliste wählten – sie erhielt 0,9 Prozent der abgegebenen Stimmen – stattdessen Grüne gewählt hätten, dann hätte es rein rechnerisch ein Mandat mehr für diese gegeben. Aber: Wenn ein großer Teil der Klimaliste-WählerInnen Linke gewählt hätte, so wie es irritierenderweise der Stuttgarter Klimalisten-Kandidat Jonathan Heckert noch kurz vor der Wahl empfohlen hatte, hätte sich für die Grünen genauso wenig etwas geändert wie für die Linke. Die kam mit immerhin 3,6 Prozent der abgegebenen Stimmen auch nicht in den Landtag, genauso wenig wie die Freien Wähler mit 3,0 Prozent, Die Partei mit 1,2, Die Basis mit 1,0 oder die ÖDP und W2020 mit jeweils 0,8 Prozent.

Und damit sind wir beim eigentlichen Problem – und einem Rekord, der angesichts des grünen Rekord-Ergebnisses in der Berichterstattung bislang vernachlässigt wurde: Noch nie fiel bei einer Landtagswahl in Baden-Württemberg ein so hoher Anteil der Wählerstimmen unter den Tisch. 12 Prozent, also fast jede achte Stimme, ging an Parteien, die es wegen der Fünfprozenthürde nicht in den Landtag schafften. 2016 waren es 6,6 Prozent, 2011 wies mit 8,4 Prozent den bisherigen Höchststand auf. Die 12 Prozent stehen für rund 587.000 Stimmen, das sind über hunderttausend mehr, als in den drei größten Städten des Landes, Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim, am vergangenen Sonntag zusammen abgegeben wurden. Alle für die Tonne.