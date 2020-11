Integrierte Stichwahl: Entmündigte Wähler

Stuttgart droht eine OB-Wahl, die den Wählerwillen im zweiten Wahlgang verzerrt widerspiegelt. Obwohl das öko-soziale Lager in der Landeshauptstadt mehr als doppelt so viele Stimmen auf sich vereint hat wie das konservative, könnte der CDU-Kandidat bald an der Spitze der Landeshauptstadt stehen.

Wahlen sollten das Ziel haben, dem Willen der Wähler möglichst nahe zu kommen. Die USA hat erst jüngst wieder vorgeführt, wie schlecht Wahlsysteme sein können, wie manipuliert werden kann und wie aus Mehrheiten Minderheiten werden. Das deutsche Wahlrecht ist dem US-amerikanischen zwar überlegen, doch auch hier beweisen Abgeordnete seit Jahren, dass sie vor allem ein taktisches Verhältnis dazu haben. Dass es ihnen um die Macht geht und erst in zweiter Linie um den Wählerwillen. Siehe die jahrelangen Reformbestrebungen für die Bundestagswahlen. Oder für die Landtagswahlen in Baden-Württemberg.

Besonders entlarvend: Der aktuelle Versuch der Landtagsabgeordneten und der Landesregierung, Parteien, die bisher im Landtag nicht vertreten sind, die Teilnahme an der Wahl im nächsten Frühjahr durch ein hohes Unterschriftenquorum zu verunmöglichen. Schließlich könnten Linke, ÖDP oder Freie Wähler den etablierten Parteien Sitze wegnehmen. Ein Verstoß gegen das Recht auf Chancengleichheit, urteilte der Verfassungsgerichtshof am Montag dieser Woche. Die Abgeordneten seien ihrer verfassungsmäßigen Pflicht zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit des geforderten Unterschriftenquorums unter Corona-Bedingungen nicht nachgekommen. Jetzt muss das Gesetz geändert werden.

Willkürliches Wahlrecht

Wie willkürlich das Wahlrecht in Baden-Württemberg bei OB-Wahlen sein kann und wie hilflos die Wählerinnen und Wähler dann sind, ist schon lange bekannt. Kontext hatte sich damit vor acht Jahren ausführlich beschäftigt und eine Alternative vorgeschlagen, die auch der Verein Mehr Demokratie unterstützt: die in den ersten (und einzigen) Wahlgang integrierte Stichwahl. Dabei können zwei Stimmen abgegeben werden, eine Hauptstimme und eine Ersatzstimme, die dann gezählt wird, wenn die Hauptstimme wegen des schwachen Abschneidens des Kandidaten verfällt. "Obwohl es damals in Wissenschaft und Politik Stimmen gab, die dieses System bevorzugten, kam es nie zu ernsthaften Bemühungen in diese Richtung", klagt Edgar Wunder von Mehr Demokratie e.V.

Deshalb droht den StuttgarterInnen jetzt für acht Jahre mit Frank Nopper (CDU) ein OB, hinter dem gerade einmal ein knappes Drittel (31,8 Prozent) der WählerInnen steht; es sind vor allem die AnhängerInnen der CDU, der FDP und der Freien Wähler. Die drei Parteien bringen es auch im Stuttgarter Gemeinderat nur noch auf rund ein Drittel der Stimmen (21 von 60). Ein CDU-OB müsste also gegen die ökosoziale Mehrheit im Gemeinderat (35 von 60) regieren. Statt Aufbruchsstimmung nach acht Jahren Stillstand unter dem grünen Fritz Kuhn würden sich Frank Nopper und der Gemeinderat acht Jahre lang immer wieder gegenseitig blockieren.

Kontext-Vorschlag 2012

Bei einer integrierten Stichwahl wäre dies nicht möglich. Dies hat Kontext vor der OB-Wahl 2012 mit einer Emnid-Umfrage bewiesen, bei der WählerInnen eine Haupt- und eine Ersatzstimme haben. Bei der Auszählung kamen Bettina Wilhelm (SPD) und Hannes Rockenbauch (SÖS) auf Platz drei und vier, sodass deren Ersatzstimmen gewertet wurden. Ergebnis der Umfrage mit integrierter Stichwahl: Fritz Kuhn kam auf 54,7, sein schwarzer Gegenspieler, der Medienunternehmer Sebastian Turner, auf 45,3 Prozent. Das entsprach fast exakt dem des zweiten Wahlgangs (Kuhn: 52,9; Turner: 45,3). Allerdings nur deshalb, weil Rockenbauch und Wilhelm ihre Kandidatur zurückgezogen hatten. Andernfalls hätte Turner gute Chancen gehabt, OB zu werden.

So wie 1996, als Wolfgang Schuster für das bürgerliche Lager angetreten war, um Nachfolger von OB Manfred Rommel zu werden, und Rezzo Schlauch für die Grünen. Er lag im ersten Wahlgang fünf Prozentpunkte hinter Schuster. Da im zweiten Wahlgang neben Schlauch gleich zwei SPD-Männer angetreten waren (Rainer Brechtken und Joachim Becker), konnte sich Schuster mit 43,1 Prozent gegen Schlauch (39,3 Prozent) durchsetzen. Hätte es eine integrierte Stichwahl gegeben, wäre der spätere Staatssekretär im Wirtschaftsministerium mit hoher Wahrscheinlichkeit OB geworden.

Gute Erfahrungen im Ausland

Der Unterschied zum jetzigen Wahlsystem mit den zwei Wahlgängen ist also: Alles passiert in einem Wahlgang, womit kein Kandidat aus taktischen oder sonstigen Gründen die Kandidatur zurückziehen kann. Die WählerInnen haben damit die komplette Auswahl, geben aber gleich an, wen sie als Zweites oder Drittes präferieren würden. Am Ende gibt es ein Stadtoberhaupt, das die meisten WählerInnen am ehesten haben wollen. Bei zwei Wahlgängen dagegen kann theoretisch jemand gewinnen, der nur 30 Prozent der Stimmen bekommt.

Der Verfassungsrechtler Hans von Arnim hält die integrierte Stichwahl deshalb für "deutlich demokratischer". Gute Erfahrungen hat man damit auch in Irland und Australien oder in London und San Francisco gemacht. Das Wahlrecht in Baden-Württemberg überlässt aber die Entscheidung, ob ein Kandidat oder eine Kandidatin beim zweiten Mal erneut oder sogar erstmals antritt, den Parteien beziehungsweise den KandidatInnen selbst. Wählen kann so zum Glücksspiel werden. Nur wenn sich in Stuttgart Veronika Kienzle (Grüne), Marian Schreier (SPD, aber Kandidat gegen deren Willen) und Hannes Rockenbauch (SÖS) auf eine Person einigen, hat der CDU-Mann keine Chance.