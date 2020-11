Grün-rosa-rote Fahne – passé!

Jetzt rächt es sich auch, dass erst nach dem Wahlsonntag miteinander gesprochen wurde über den Fall X und nicht vorher. Dabei hätte ein kurzer Blick nach Konstanz genügt. Dort hatten sich Grüne, Linke und Umweltschützer auf einen gemeinsamen linken Kandidaten Luigi Pantisano geeinigt und mit diesem Bündnis dem bürgerlichen Kandidaten und Amtsinhaber gehörig eingeheizt und dessen Sieg äußerst knapp gemacht. Und in der Landeshauptstadt hat sich gezeigt, dass die Vorgehensweise "Wir sind die Grünen, ihr müsst uns folgen" eine fatale Fehleinschätzung war. So einfach ist das nicht mehr nach acht Jahren Fritz Kuhn.

Demokratischer könnte es laufen, wenn bei der OB-Wahl in Baden-Württemberg das Prinzip der integrierten Stichwahl gelten würde: Man geht einmal wählen, sagt, die ist meine Nummer 1, der meine Nummer 2 und letztere wird gezählt, wenn es der Lieblingskandidat bei den Hauptstimmen nicht auf einen der vorderen Plätze schafft. So haben etwa die Iren ihren Präsidenten gewählt. Das haben wir in Kontext schon bei der OB-Wahl vor acht Jahren gefordert und wurden dabei von Politikexperte Hans-Georg Wehling und Verfassungsrechtler Hans Herbert von Arnim unterstützt. Daran erinnert Hermann Abmayr in unserer heutigen Ausgabe – mit Blick auf die Landtagswahl im kommenden März.

Doch, es gibt sie noch, die good news, nach denen sich in schlechten Zeiten so viele sehnen. Michael Ballweg, der bundesweit wohl bekannteste OB-Kandidat und Corona-Skeptiker, konnte in seiner Heimatstadt Stuttgart nicht landen. Nur 2,6 Prozent wollten den IT-Unternehmer, der zum Protestunternehmer wurde, auf dem OB-Sessel sehen. Und den AfD-Kandidaten Malte Kaufmann fanden nur 2,2 Prozent der StuttgarterInnen gut. Gut so.



Die Ergebnisse des Stuttgarter Wahlsonntags:

Der schwarze Schultes Frank Nopper hatte den ersten Durchgang mit 31,8 Prozent klar für sich entschieden. Es folgten Veronika Kienzle (17,2 Prozent), Marian Schreier (15) und Hannes Rockenbauch (14). Der echte Sozialdemokrat Martin Körner (9,8) hatte schon in der Wahlnacht den Bettel hingeworfen.