Stuttgarter OB-Wahl im Netz: Schlimmer als Weißrussland

Tja, mit (mehr oder weniger) linken Einheitsfronten ist es so eine Sache, schwierig seit jeher. Sie zu formen, erfordert größtmögliches Fingerspitzengefühl.

Ein Umstand, den Veronika Kienzle und ihr grünes Wahlkampfteam offenbar wenig bedacht hatten. Dass sie, trotz enttäuschendem Ergebnis, als Zweitplatzierte zur Stichwahl antreten würde – geschenkt, das war absehbar. Dass sie in ihrer via Facebook und Twitter am Montagmorgen verbreiteten Videobotschaft aber den Eindruck erweckte, die Unterstützung durch die drei Nächstplatzierten schon fast als gegeben zu betrachten ("Der heutige Abend hat gezeigt, dass wir eine starke Öko-Soziale Mehrheit haben. Diese möchte ich gerne hinter mir vereinen"), das kam eher mittelgut an. Die Reaktionen schwankten auf Twitter zwischen leichter Verwunderung ("Was sagt denn Rockenbauch dazu?", "... ich bin etwas überrascht – gab es schon Gespräche mit Hr. Rockenbauch u. Hr. Schreier? Wer zurückzieht?") und offener Ablehnung ("Und warum liebe Grünen sollte man die Öko-Soziale-Mehrheit gerade hinter Frau Kienzle vereinen ?", "Die Entscheidung klingt leider super arrogant ohne mit den anderen Gespräche geführt zu haben. Schade. Ich denke Grüne wollen nicht verstehen, was das Volk mit diesen Ergebnissen signalisiert hat").

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass ein anderer Grüner hier schon vorgelegt und das Kienzle-Team womöglich in Zugzwang gebracht hatte: Der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir hatte in zwei Tweets kurz nach halb neun am Wahlabend aufgerufen, im zweiten Wahlgang Kienzle zu wählen, und konstatiert: "Nopper holt mit CDU, FDP, Freien Wählern weniger als Turner vor 8 Jahren. Wenn sich die anderen einigen und wir zusammen mobilisieren, kann es reichen. Auf geht's, #Stuttgart!" Die Reaktionen auch hier eher skeptisch ("Interessante Interpretation einer krachenden Niederlage") bis polemisch ("Kienzle holt mit 17,2% sage und schreibe 19,3% weniger Stimmen als Kuhn vor 8 Jahren im ersten Wahlgang und man kritisiert Noppers Wahlergebnis, das nur 2,7% niedriger ist, als das von Turner 2012? Respekt. Wurde der Tweet aus dem Heli abgesetzt und da oben ist die Luft dünn?").