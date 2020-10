OB-Wahl in Stuttgart: Siller fragt: Veronika Kienzle

Welche Macht, welchen Einfluss hat denn der Investor? Muss er sich nicht nach den Vorgaben der Stadt richten?

Ja gut, das ist schon richtig. Aber die Vorgaben der Stadt müssen auch mit einer Parteienvielfalt und einer Einzelgruppenvielfalt beschlossen werden. In dem Fall war der Gemeinderat mehrheitlich der Meinung, dass man dem Investor da gar nichts vorschreiben sollte, sondern dankbar ist, dass er diese Grundstücke gekauft hat und da ein Stück Stadtreparatur und Entwicklung stattfindet.

Die Stadt ist glücklich, wenn es einen Investor gibt, der Grundstücke kauft und baut, was er möchte? Ich hatte Stadtplanung immer so verstanden: Die Stadt weiß, was sie will, bebaut das Grundstück entweder selbst oder macht die Vorgaben.

Im Groben ist es schon so. Aber in der Vergangenheit war es auch oft so, dass ganze Areale sukzessive von einem Investor aufgekauft wurden, und dann gab es ein Anliegen. Dann hat man versucht, das Anliegen mit der Planung zusammenzubringen. Aber die Sorge, dass ein Investor abspringt, ist immer groß. Das ist etwas, was wir ändern sollten. Die Stadt muss selbstbewusster auftreten, wir müssen andere Nutzungsformen integrieren, und wir dürfen nicht mehr so riesengroße Areale an Einzelinvestoren vergeben.

Es gibt sicher Investoren, die nur das Beste wollen und sich Mühe geben. Aber generell will ein Investor Geld verdienen. So kann man zum Beispiel schlecht preiswerten Wohnraum schaffen.

Es ist nicht verwerflich, dass er Geld verdienen will. Aber was heißt investieren? Investieren in die eigenen Belange oder investieren in die Stadt? Eine etwas hübschere Fassade ist das eine, aber das, was hinter der Fassade ist, ist eben das andere und da haben wir inzwischen jede Menge Not, genauer hinzuschauen. Wir können es uns überhaupt nicht leisten, dass ganze Etagen über Jahre hinweg leerstehen. Wir müssen anders mit dem umgehen, was da ist. Ich würde da stärker zupacken.

Muss unterm Strich die Stadt nicht selber mehr bauen, wenn wir mehr preiswerten Wohnraum brauchen? Wien wird da immer als das glänzende Beispiel genannt.

Dazu müssen wir erst mal Land gewinnen. Wir haben das Problem, dass wir in der Vergangenheit sehr viel verkauft haben. Ich würde zurückkaufen und investieren, alleine schon, um diese ganze Immobilienschraube, die sich immer weiter nach oben dreht, zu stoppen und um Baugemeinschaften und andere Wohnformen zu ermöglichen. Und zwar in den Quartieren und in der Stadt, nicht nur an der Gemarkungsgrenze. Ich würde die Stadt gerne durchmischen. Vielfalt tut immer gut.

Die drei Schwerpunkte von Ihnen, wenn Sie OBin geworden sind: Klima, Bauen, Digitalisierung ...

Das hängt ja alles zusammen. Es sind eigentlich nicht drei Schwerpunkte, sondern es ist einfach der Weg zur Transformation. Das wird nicht anders möglich sein. Wir sind froh über die Kinder von Fridays for Future ...

... toll, dass sie auf die Straße gehen, aber da hätte man auch alleine drauf kommen können, oder?

Ja, natürlich. Aber für alles, was man tut, braucht man auch Mehrheiten. Man muss die Leute für Ziele gewinnen, man braucht eine gute und kluge Strategie, wie man diesen Dialog herstellt. Und da bringe ich einiges an Erfahrung mit.